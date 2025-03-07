原标题：“西部聚才兴业，政策助力不可少”

如何促使更多青年人才扎根西部？西安交通大学公共政策与管理学院教授杜海峰委员常常思考这个问题。

“很多青年有去西部建功立业的一腔热情，但对‘怎么去、去做什么、保障怎样’并不清楚。可见，政策支持与引导非常重要。”杜海峰细数了党和国家实施的一系列西部人才利好政策：“三支一扶”“西部计划”“教师特岗计划”“大学生乡村医生专项计划”……“正是搭乘这些‘专列’，越来越多青年人抵达西部的雪域高原、边陲小镇、戈壁荒漠，在支农、支教、支医中为西部发展奉献青春！”

“大学毕业后，我长期在伊犁基层一线工作。”令新疆伊犁文化旅游产业集团有限公司党总支宣传委员孔菲菲代表感到欣喜的是，近年来，在国家人才政策春风的吹拂下，许多大学毕业的“新农人”“农创客”选择扎根家乡，为西部增添了生机与活力。

“当前西部各行各业发展势头正劲，呼唤更多人才到来。”孔菲菲充满期待，“希望国家精准‘滴灌’，针对西部不同省区的发展需求，出台更多有针对性的倾斜政策，开启急需人才绿色通道，激励更多青年投身西部！”

“西部聚才兴业，政策助力不可少，必须‘引育用留’全链条持续发力。”中国工程院院士、贵州大学校长宋宝安代表表示，“期盼相关部门出台有效政策，构建国家级平台，促进国内外人才流向西部，同时加大对西部高等教育的投资力度，让人才在实践中锤炼成长。”

“确保西部人才‘用得好’，就要打破陈规，构建科学合理的人才评价体系。”宁夏大学党委书记李星委员说，“还要为人才解决医疗、住房、配偶就业、子女教育等方面的后顾之忧，增强归属感，让人才真正‘留得下’，实现与西部的‘双向奔赴’。”

“相信在国家政策的支持下，西部高素质人才队伍定能不断壮大，助力西部高质量发展不断取得新突破。”宋宝安充满期待。

（记者刘坤、张胜、唐芊尔、刘岩）

(责编：李昉、郝孟佳)