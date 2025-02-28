山东济宁：

丁永宏 步 瑶

参加研学游的学生在济宁“阿皮皮科学世界”脑科学与人工智能科普基地，与机器人互动。

华中领摄

近日，在山东省济宁市，一支支“研学游”队伍迎着初春的阳光，开启丰富多彩研学之旅。

“看，我们的机械臂组装成功了。”四年级学生石昊和同学们一起将机械臂挪移到展厅“工程建设场地”，实施“砂石”搬运，操作得一板一眼。

济宁市普育回民小学200名小学生，近日组成了一支研学游团队，怀揣着对科技的渴望，走进济宁“阿皮皮科学世界”课外教育实践基地，开启别开生面的研学之旅。这里有19个集知识性与趣味性于一体的体验馆。在无人机体验区，学生们操纵飞行器，穿越障碍，感受航空驾驶的乐趣；脑机接口演示让他们了解到，未来的人机交互将不再局限于屏幕或键盘，可直接用意念控制外部设备。在人机交互体验区，学生们戴上VR头盔，瞬间进入亦真亦幻的奇妙世界：与恐龙共舞、遨游浩瀚星河；AR眼镜“重现”历史事件并可视化呈现科学原理，这些都令学生们大开眼界。

“将这些前沿科技融入科普教育和社会实践中，拓宽了学生的视野和知识面，激发了他们对未知领域的探索欲和创新精神。”济宁市教育局局长王洪正说。去年底，济宁积极开辟第二课堂，中小学生在研学游中开阔视野。

“同学们，我手中拿着的是螳螂，肉食性昆虫的通称，它的标志性特征是有两把‘大刀’……”在济宁微山湖生物多样性体验地，来自江苏省徐州市淮海路中学的“研学游小分队”、河南省开封市汴河中学“研学游小分队”的同学走进奇妙的昆虫世界，感受大自然的神奇。同学们登上观鸟台，通过高倍望远镜捕捉湿地中的水鸟，近距离观察了解生物的特点和习性。

“我看到了白鹭、须浮鸥，还了解到螳螂、青蛙、猫头鹰和微山湖水生植物的知识，这些内容非常有趣。课本里的动植物活灵活现地展示在面前，提高了我对生物多样性保护的认识。”徐州王麒润同学说。

宋微波生物多样性研究院士工作站里，同学们在研究人员的讲解下，通过高倍显微镜细致地观察原生动物纤毛虫，了解微生物世界的千姿百态，并认真记录详细的研学游笔记。

据了解，济宁充分挖掘微山湖区特色，建成了微山湖湿地生物多样性院士工作站、微山湖湿地省级科普教育基地、山东省首个生物多样性体验地示范点。依托微山湖湿地国家公园科普教育基地，开发“微山湖生态宝库探索生物多样性之旅”等具有微山湖特色的自然研学课程体系，培育纪念馆类、乡村研学类、传统工艺研学类等8个不同主题的研学游示范点，现有研学精品线路9条、研学基地6家。同时创新“研学+”业态，以发展运河文化、湿地文化为主线，设计特色研学路线，开发研学课程，推出“重走湖上秘密交通线”“湿地深呼吸”等研学主题线路产品，不断丰富研学游品类型。

济宁市兖州区是全国著名小麦生产基地。近日，兖州区高标准万亩农田示范方迎来研学的小学生。学生们来到田间，围在农技人员周围，了解小麦的生长过程。从小麦播种到破土分蘖、盘根蓄势、划锄浇水、拔节生长……农技人员把每一个环节都讲得细致入微，学生们认真聆听、积极互动。“我们要爱惜粮食，一粥一饭当思来之不易。”研学老师在现场告诉同学们。

同学们随后又来到新兴文旅小镇——牛楼小镇。这是一处依托鲁西南民俗文化街和现代农业产业园而建成的山东省首批夜间文化和旅游消费集聚区。兖绣、五谷画、泥塑、花棍舞、启智木玩等特色文创产品深受喜爱，学生可以选择自己喜爱的手工艺，学习制作过程，在寓教于乐中体验传统文化。

济宁近年来十分重视发展研学游。济宁是中国研学旅行创新发展观察基地，曾举办过中国·济宁研学旅行创新发展大会。济宁市文化和旅游局局长王磊介绍，济宁近期推出了众多“研学游”文旅项目，策划“走运济宁，点亮运河”全国大学生研学旅游线路创新大赛，发放“点亮运河”济宁研学旅游地图，开发刘邓大军羊山“军事文化体验+数字文旅”红色研学产品，建设儒家文化、运河文化、红色文化、水浒文化、金石文化等5大研学旅游示范集聚区，打造中华研学旅游示范高地。同时，济宁还为研学游创设优良环境，制定《旅游市场监管整治行动方案》，制作济宁文旅地图、创新设立“舒心游济宁”服务电话，确保研学游客住得舒服、玩得畅快。

(责编：李昉、郝孟佳)