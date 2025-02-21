打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

香港更新人才清单 新增9项专业

2025年02月21日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

本报香港2月20日电（记者陈然）香港特区政府近日公布，新一轮人才清单已完成更新，新增9项专业，以配合经济高增值和多元化发展。

新的人才清单将于3月1日生效，共涵盖60项本地人才短缺的专业。符合相关专业资格的外来人才在申请优秀人才入境计划、一般就业政策或输入内地人才计划时可获得入境便利。

人才清单更新后，共新增9项专业，分别来自金融服务（会计业专才、伊斯兰金融专才及资深大宗商品交易专才）、创新科技（资深系统架构师及专利专业人员）、法律及争议解决服务（法律知识工程师）、航空及航运（验船师、绿色航运专业人士及飞机维修工程师）行业领域。

特区政府发言人表示，特区政府评估人才清单时，已考虑有关专业是否难以在香港本地就业市场觅得相关专业人才，以及是否无法通过本地培训适时培育所需人才。此次更新的清单也包括新兴行业，以及部分在2024年11月公布的“2023年人力推算”所识别的未来5年高需求职业的专业工种。

据了解，特区政府于2018年制订首份人才清单，后分别于2021年及2023年进行评估及扩大。

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部