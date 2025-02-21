本报香港2月20日电（记者陈然）香港特区政府近日公布，新一轮人才清单已完成更新，新增9项专业，以配合经济高增值和多元化发展。

新的人才清单将于3月1日生效，共涵盖60项本地人才短缺的专业。符合相关专业资格的外来人才在申请优秀人才入境计划、一般就业政策或输入内地人才计划时可获得入境便利。

人才清单更新后，共新增9项专业，分别来自金融服务（会计业专才、伊斯兰金融专才及资深大宗商品交易专才）、创新科技（资深系统架构师及专利专业人员）、法律及争议解决服务（法律知识工程师）、航空及航运（验船师、绿色航运专业人士及飞机维修工程师）行业领域。

特区政府发言人表示，特区政府评估人才清单时，已考虑有关专业是否难以在香港本地就业市场觅得相关专业人才，以及是否无法通过本地培训适时培育所需人才。此次更新的清单也包括新兴行业，以及部分在2024年11月公布的“2023年人力推算”所识别的未来5年高需求职业的专业工种。

据了解，特区政府于2018年制订首份人才清单，后分别于2021年及2023年进行评估及扩大。

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