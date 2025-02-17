人民网北京2月17日电 （白炅 邵文婷）爱国第一课开讲、校园吉祥物上新、“春耕节”开幕……2月17日，北京市东城区十余万名师生迎来新学期，携手再启新征程。

五育融合促成长 凝心聚力启新程

为深入贯彻全国教育大会精神，全面落实立德树人根本任务，东城各校在开学典礼中融入思政主旋律。北京市东城区金台书院小学邀请抗美援朝老战士陈绍谦开讲爱国第一课，讲述战火硝烟中的奋战故事，并带来当时的珍贵文物与同学们互动，培养学生们的爱国情怀与奋斗精神。

北京市东城区金台书院小学，组织开展新学期爱国主义教育第一课。

在北京市东城区史家胡同小学，奥运冠军、2024年“北京榜样”马龙受邀出席。他以“开启活力新学期，共赴成长新征程”为主题，与全校师生亲切互动，分享成长故事，为学子送上新学期寄语。发言结束后，马龙还与学生进行乒乓球趣味“车轮战”，学生们纷纷表示：“要向马龙叔叔学习，做生活和学习的‘冠军’。”

北京史家胡同小学，马龙与学生进行乒乓球互动。

新学期，新征程，各个学校始终坚持健康第一的理念。北京景山学校迎来以“种子的成长”为主题的开学典礼，开展身心健康成长的开学第一课，呵护学生身心健康；北京市东城区革新里小学围绕“大健康”主题，让学生们就“健康课程我们都可以怎么做”进行自主推荐。同时还邀请眼科专家进校园，帮助学生提高爱眼护眼意识、掌握护眼方法。

用劳动播种希望。北京市东城区回民小学举行了“春耕节”的开幕仪式，通过春耕种植、春耕讲堂、春耕绘画等活动，让同学们在实践中体验劳动的乐趣；北京市崇文小学的学生代表就寒假进行的社区服务、环保宣传等志愿劳动进行介绍，分享在劳动中的成长与收获。

创新成长育青苗 科技之光照未来

科技创新，强国有我。北京市东城区培新小学将AI应用在开学典礼中，一改往日“师生发布”的传统模式，上新校园吉祥物“竹娃”产品，通过“AI歌曲创作+虚拟人物讲解”的形式进行呈现。

非遗传承，数中有术。北京市东城区史家小学分校的同学们聚焦中轴线，用数字解码非遗文化，将传统智慧与现代科学有机融合。

“机器人与教师共同主持开学典礼、幼儿与机器人伙伴共舞、科学实验秀……”北京市东城区欣苑幼儿园通过丰富的创新环节培养幼儿对科技的兴趣，让孩子们沉浸式感受科技的魅力。

北京市东城区欣苑幼儿园开学仪式，孩子们与机器人伙伴共舞。

非遗迎新展风采 传统文化润心声

蛇舞新春，春节在今年迎来首个“非遗版本”。北京市东城区回民实验小学搭建了独具特色的春节元素T台秀，展示学生们利用春节相关物品进行设计制作的服装配饰。

当传统北京小吃遇上中轴线，会碰撞出怎样的火花？北京市东城区安外三条小学以《在中轴线上串糖葫芦》寒假实践活动分享，以情景化表演和艺术表现相融合的方式，让大家领略传统文化的独特魅力。

“青转流弯，天地之间，一座城池，穿越千年”，北京市东直门中学附属雍和宫小学的开学典礼，在《歌声里的中轴线》中拉开序幕。随后在情景剧《故宫里的“小神兽”》中小演员们化身屋檐上的脊兽，用幽默的台词和生动的表演，揭秘中轴线上的建筑智慧。

精彩纷呈启新岁 砥砺奋进正当时

东城区其它各校也结合自身特色，举办了创意十足的开学典礼。北京市东城区黑芝麻胡同小学开展了身着华服筹备年夜饭、原创歌谣对唱、诗词飞花令等丰富多样的特色环节；北京市东城区府学胡同小学发布校园自助伞活动方案，孩子们为“自助爱心伞”设计logo；北京市东城区和平里第四小学的同学们把在学校饲养的芦丁鸡带回家，通过家庭接力的方式进行饲养，让每个孩子每个家庭都参与到照料小生命、观察记录的活动中。

此外，北京市第六十五中学聘请东城区人民检察院党组成员、副检察长张仁杰为学校法治副校长，以“未成年人网络保护法治课”为题讲述开学第一课，鼓励同学们做知法懂法的好少年，用积极的心态迎接新学期。

开学第一天，东城区各校洋溢着勃勃生机与活力，开展一系列丰富多彩、创意十足的活动，共同开启新学期的美好篇章。

（以上图片均为学校供图）

(责编：唐婕、熊旭)