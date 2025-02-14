聂晓阳 张怡晟

日前，在位于菲律宾棉兰老岛北苏里高省的孙逸仙小学，学生们在中文课堂上学习春节文化。

学生们在中文课堂上展示窗花作品。

新华社记者 聂晓阳摄

“饺子是什么样子的？在哪里能吃到饺子？”一名小学生提问。没等老师回答，一位小女孩就抢着说：“去首都马尼拉就能吃到，马尼拉中国城！”

日前，在位于菲律宾棉兰老岛北苏里高省的孙逸仙小学四年级的课堂上，校长兼中文老师王建生说起春节和饺子，课堂立刻热闹起来。

这所小学地处偏远却颇有年味，教学楼内挂起数百只师生们亲手制作的红灯笼，教室门上张贴着春联和“福”字。见到记者，学生们纷纷用中文热情地问候“过年好”。

孙逸仙小学创建于1928年，前身为当地华人移民创办的“中文识字班”，如今是北苏里高省唯一将中文列为必修课的学校。目前，学校共有12名老师和170多名学生。

当天，来自四川内江的支教老师张源淇要给学前班上课。课堂上，她先给孩子们播放了关于中国剪纸艺术的视频，接着将画有灯笼、金鱼和蝴蝶的红色卡纸分发给大家。“春节是中国人和全球华人最重要的节日，今天咱们一起来剪纸!”

一个小女孩高高举起小手：“我要灯笼!”旁边的小男孩兴奋地喊道：“我要金鱼!”一堂课下来，孩子们把各自的作品一一摆在课桌上，自豪地请记者欣赏。

在六年级课堂上，来自四川广安的支教老师李晓玉正在介绍春节习俗以及春节文化。临近下课，她带着学生们唱起脍炙人口的中文歌曲《蜗牛》。

李晓玉和张源淇说，近年来，中华文化的影响力越来越显著。在逛街时能听到商铺播放中文歌曲；不少学生爱追《庆余年》和《珠帘玉幕》等中国古装剧，还对中国传统服饰充满兴趣。

36岁的学校老师迪亚娜·思雅说：“我的外祖父是中国人，家里会在春节贴春联、挂灯笼。春节对我们来说意味着团圆和希望。春节是吉祥的节日，其内涵和菲律宾人追求幸福的愿望是相通的。”

老师卡拉说，她和家人并非华裔，也没去过中国，但她特别喜欢春节的“祝福文化”和“象征文化”。

近百年来，孙逸仙小学的中文教育如薪火般代代相传，不仅在当地传播中华文化，也为当地人架起了解中国的桥梁。谈到中文教育特色，王建生说：“我们在教学中特别注重培养学生对汉字的理解，希望他们通过学习汉字，走进博大精深的中华文化。”

王建生还说，海外华人的“中国根”意识很强，不少菲律宾人对中国语言和文化兴趣浓厚，这是学校不断前行的不竭动力。“希望有一天这里的春节氛围能像我的家乡福建泉州一样浓郁。”

（据新华社电）

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