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山西：3万余岗位促就业 精准服务惠民生

2025年02月10日09:25 | 来源：中国新闻网
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原标题：山西：3万余岗位促就业 精准服务惠民生

2025年山西省“春风行动”运城示范招聘活动9日举办。此次招聘活动组织356家重点领域、重点行业优质企业参加，提供3万余个就业岗位。

图为招聘活动现场。 解凯光 摄

图为招聘活动现场。 解凯光 摄

本次活动提供的岗位涉及医疗器械、物业管理、餐饮、机械制造、教育等多个行业。针对不同用工领域，活动设置了海外招聘区、省外招聘区、省内招聘区、运城市招聘区、人力资源服务产业园招聘区及创业项目劳务品牌展示区，共吸引求职者1万余人参与，现场达成初步就业意向3156人。

为提升服务精准度，活动期间特别开展定点劳务输出服务，30名外出务工人员近期赴德国、日本、新加坡、韩国等地就业，实现境外就业，技能成才；200名外出务工人员“点对点”送至江苏泰州、浙江宁波等地，实现务工人员从“家门口”到“厂门口”的无缝对接。

为提升服务精准度，活动期间特别开展定点劳务输出服务。 解凯光 摄

为提升服务精准度，活动期间特别开展定点劳务输出服务。 解凯光 摄

活动现场还设置了政策咨询专区，工作人员宣讲技能培训、创业培训、创业担保贷款扶持等方面的具体政策，通过面对面沟通交流，推动各项惠民政策“应享尽享”“直达快享”。现场发放宣传材料1.5万余份，解答政策咨询3000余人次，有效提升优惠政策覆盖面。

招聘市场“春意盎然”，求职求才“供需两旺”。此次活动采取“现场招聘会+直播带岗+政策宣传”的联动模式，为求职者送岗位、送政策、送服务、送温暖。

据介绍，活动依托乡(镇、街道)就业服务站和辖区高校、技工院校，向农村务工人员和高校毕业生精准推送各类招聘活动信息，提高活动精准度；活动当天邀请企业进入直播间通过“直播带岗”全方位展示岗位信息，帮助未到场的求职者足不出户“云”选岗。经统计，直播累计观看量达9.6万余人。

截至2月9日，山西省春风行动共举办线下招聘活动100场，提供岗位17.1万个次；开展线上招聘活动185场，提供岗位10.1万个次，促进求职招工“双向奔赴”。

本次活动由山西省人社厅、山西省农业农村厅、运城市人民政府主办，山西省就业服务局、运城市人社局、运城市农业农村局共同承办。 (记者 杨静)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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