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四川崇州出台“人才政策3.0版”

2025年02月05日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：四川崇州出台“人才政策3.0版”

记者2月3日从四川省崇州市人力资源和社会保障局获悉，该市日前出台了《关于强化崇州现代化建设人才支撑的九条措施》（以下简称《措施》）。《措施》着眼发展壮大中高端和急需紧缺人才队伍，旨在加快构建高质量人才体系。

此前，崇州市出台了被称为“人才政策1.0版”的《崇州市实施人才优先发展战略开展“品质崇州·英才汇聚”行动计划》和被称为“人才政策2.0版”的《崇州市做强产业建圈强链人才支撑的十条措施》。此次出台的《措施》被称为“人才政策3.0版”。

在支持人才团队创新创业方面，《措施》明确，支持人才团队把项目落地崇州。若项目获得国内外知名私募基金投资，团队将获得最高1000万元的政府基金跟投。此外，在校和毕业5年内的全日制高校大学生若来崇州创业新办贷款，可获得最高50万元的贷款同期基准利率水平贴息，贴息期限最长3年。

《措施》提出，为了更好地满足人才需求，相关单位将为来到崇州的人才提供一系列服务，包括发放家属待业补助、子女教育补贴及健康保障津贴等。（刘侠 记者滕继濮）

(责编：郝孟佳、李依环)

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