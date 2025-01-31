原标题：深刻理解教育强国建设纲要之“纲”

【建设教育强国·教育笔谈】

教育是强国建设、民族复兴之基。新时代第二次全国教育大会于2024年9月在北京召开。这次会议是党中央对新时代新征程加快建设教育强国作出动员部署的一次重要会议。习近平总书记出席大会并发表重要讲话，站在党和国家事业发展全局的战略高度，科学回答了“为什么要建设教育强国，建设什么样的教育强国，怎样建设教育强国”这个时代命题，是新时代新征程指导教育工作的纲领性文献，为建设教育强国指明了前进方向、提供了根本遵循。日前，《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（以下简称《纲要》）正式向社会公布。

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国教育大会精神，组织实施《纲要》是当前教育系统的重要政治任务，是教育工作的重中之重。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育事业的全面领导，深入全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻理解《纲要》之“纲”。

教育的“三大属性”

《纲要》提出，“坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性”，深刻揭示了中国特色社会主义教育的“三大属性”。“三大属性”内涵丰富、相互联系、有机统一，需要贯通和体现到教育强国建设的各方面和全过程。

一是深刻理解教育的政治属性。政治属性体现我国教育的根本方向，要更加突出从国家利益的大政治上看教育，坚持为党育人、为国育才，坚定不移培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二是深刻理解教育的人民属性。人民属性体现我国教育的价值追求，要更加突出从经济社会发展的大民生上抓教育，坚持以人民为中心、人民至上，坚定不移促进教育改革发展成果更多更公平惠及最广大人民群众。三是深刻理解教育的战略属性。战略属性体现我国教育的基础地位，要更加突出服务教育科技人才一体推进的大战略办教育，坚持战略引领、支撑发展，坚定不移服务社会主义现代化强国建设。

教育强国的“六大特质”

《纲要》提出，“加快建设具有强大思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力的中国特色社会主义教育强国”。这深刻揭示了中国特色社会主义教育强国的“六大特质”，对我国要“建成什么样的教育强国”作出明确界定。“六大特质”是教育强国建设的本质性要求、标志性成效和根本性标尺，既体现为发展能力，也体现为工作力度，还体现为综合实力。

一是聚焦思政引领力，把握正确政治方向，掌握意识形态工作领导权，有效塑造学生价值观。二是聚焦人才竞争力，把培养国家重大战略急需人才摆到更加突出的位置，努力形成拔尖创新人才的国际比较优势。三是聚焦科技支撑力，发挥高校基础研究主力军和重大科技突破策源地的作用，推动实现高水平科技自立自强。四是聚焦民生保障力，及时有效回应人民群众更加公平优质的教育需求，促进人的全面发展和全体人民共同富裕。五是聚焦社会协同力，调动中央和地方两个积极性，有效协调整合全社会资源，共同支持教育，汇聚强大合力。六是聚焦国际影响力，扩大国际教育交流和合作，提升中国教育的全球话语权、吸引力和在全球教育治理中的引领力、塑造力。

“六大特质”与“三大属性”相互呼应，构成整体。

支撑教育强国建设的“八大体系”

《纲要》提出，“全面构建固本铸魂的思想政治教育体系、公平优质的基础教育体系、自强卓越的高等教育体系、产教融合的职业教育体系、泛在可及的终身教育体系、创新牵引的科技支撑体系、素质精良的教师队伍体系、开放互鉴的国际合作体系”，深刻地揭示了我国由教育大国向教育强国系统性跃升的过程种，构建的高质量教育体系的八大方面、八大子体系。

一是着力构建固本铸魂的思想政治教育体系，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程，确保广大学生始终忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于社会主义，坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，构建德智体美劳全面培养的教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。

二是着力构建公平优质的基础教育体系，优化区域教育资源配置，健全与人口变化相适应的基础教育资源统筹调配机制，深入实施基础教育扩优提质工程，促进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、普通高中教育优质特色、特殊教育优质融合，不断提高教育公共服务质量和水平，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，统筹推进“双减”和教育教学质量提升，深入实施素质教育，促进学生全面发展，办好人民满意的教育。

三是着力构建自强卓越的高等教育体系，深化高等教育综合改革，按照研究型、应用型、技能型等基本办学定位，区分综合性、特色化基本方向，分类推进高校改革发展，优化高等学校布局，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，增强高等教育综合实力，打造战略引领力量，完善拔尖创新人才发现和培养机制，强化科技教育和人文教育协同，构建中国哲学社会科学自主知识体系。

四是着力构建产教融合的职业教育体系，优化与区域发展相协调、与产业布局相衔接的职业教育布局，建强市域产教联合体、行业产教融合共同体，塑造多元办学、产教融合新形态，推动中等职业教育与普通高中教育融合发展，以职普融通拓宽学生成长成才通道，优化实施高水平高等职业学校和专业建设计划，提升职业学校关键办学能力，优化技能人才成长政策环境，培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才。

五是着力构建泛在可及的终身教育体系，构建以资历框架为基础、以学分银行为平台、以学习成果认证为重点的终身学习制度，提升终身学习公共服务水平，建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会，深入实施国家教育数字化战略，建强用好国家智慧教育公共服务平台，建好国家数字大学，推动集成化、智能化、国际化，促进人工智能赋能教育变革，以教育数字化开辟教育发展新赛道。

六是着力构建创新牵引的科技支撑体系，培育壮大国家战略科技力量，实施基础学科和交叉学科突破计划，打造一流科技领军人才和创新团队，提高高校科技成果转化效能，建设高等研究院，促进青年科技人才成长发展。

七是着力构建素质精良的教师队伍体系，坚持师德师风第一标准，实施教育家精神铸魂强师行动，健全教师教育体系，扩大实施国家优秀中小学教师培养计划，推动高水平大学开展教师教育，提高师范教育办学质量，完善国家、省、市、县、校分级研训体系，提升教师专业素质能力，优化教师管理和资源配置，提高教师政治地位、社会地位、职业地位。

八是着力构建开放互鉴的国际合作体系，完善教育对外开放战略策略，改革国家公派留学体制机制，加强“留学中国”品牌和能力建设，提升全球人才培养和集聚能力，扩大国际学术交流和教育科研合作，深化同联合国教科文组织等国际组织和多边机制合作，积极参与全球教育治理，建设具有全球影响力的重要教育中心。

“八大体系”的构建，体现了“三大属性”的要求，直接服务“六大特质”的提升。

从教育大国到教育强国是系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力，这就要求我们正确处理支撑国家战略和满足民生需求、知识学习和全面发展、培养人才和满足社会需要、规范有序和激发活力、扎根中国大地和借鉴国际经验等重大关系，深化教育综合改革，以教育评价改革为牵引，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，着力构建教育科技人才一体统筹推进机制，着力完善人才培养与经济社会发展需求适配机制，着力健全教育战略性投入机制，推进教育治理体系和治理能力现代化，从而为加快教育高质量发展、加快建设教育强国提供依托和保障，提供动力和活力。

（作者：杨银付，系中国教育学会副会长、秘书长）

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