人民网北京1月24日电 由中国教育科学研究院和人民网共同主办的“国际教育创新趋势研讨会”日前在北京举行。深圳职业技术大学校长许建领接受人民网专访时表示，随着社会对技能型人才需求的增加，人们对职业教育的认可度正在逐渐提高。

许建领认为，人才培养与地方经济结合的紧密度，主要体现在专业设置上。他介绍说，学校专业布局与深圳重点产业匹配度达到了100%，围绕新一代信息通信、新能源汽车等产业集群开展了专业布局。同时，构建了专业“关停并转”机制，确保专业与地方经济紧密对接。

学校为社会输送的毕业生，如何才能让企业“用得上、离不开、信得过”？许建领说，要想提高人才培养与行业企业发展需求的适配度，需要在产教融合、校企合作上下功夫。学校通过深化校企“四个合作”，提升高技能人才培养质量：一是合作办学，打造一批产教融合载体；二是合作育人，凝练育人模式；三是合作就业，构建紧密对接产业机制；四是合作发展，校企共建“命运共同体”。

培养社会“用得上”的高技能人才，离不开“双师型”教师队伍建设。许建领表示，人们对职业教育的认可度正在逐渐提高。以学校为例，2024年职业本科专业物理类招生，在广东省内最低录取分数线559分，最高分600分，分数分别超出特控线27分和68分，得到了广大家长和考生的认可。一批优质的高职院校陆续升格为职业本科，为职业学校吸引优秀人才提供了有利条件。一些企业一线的专业人才愿意投身职业教育，将自己的实践经验传授给学生，充实了“双师型”教师队伍。同时，学校鼓励教师积极参与各类培训、实践锻炼等活动，主动向“双师型”教师转变。

面对生成式人工智能技术带来的挑战，许建领看到了新的发展机遇。他说，生成式人工智能为学生创立自由学习空间创造了条件。教师可以把自己的创新教学方式结合专业知识图谱、技能需求图谱，创造个性化虚拟教育课堂，让学生随时都能享受高质量信息获取和专业性指导。教师通过接受更多技术培训、企业实践和知识更新，紧跟或超前适应数字化转型需求，则可以提高职业教育对高技能人才需求的供给能力。（林露、孔祥亮、实习生王若冰）

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