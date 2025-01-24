打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

许建领：深化校企“四个合作” 提升高技能人才培养质量

2025年01月24日15:10 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京1月24日电 由中国教育科学研究院和人民网共同主办的“国际教育创新趋势研讨会”日前在北京举行。深圳职业技术大学校长许建领接受人民网专访时表示，随着社会对技能型人才需求的增加，人们对职业教育的认可度正在逐渐提高。

许建领认为，人才培养与地方经济结合的紧密度，主要体现在专业设置上。他介绍说，学校专业布局与深圳重点产业匹配度达到了100%，围绕新一代信息通信、新能源汽车等产业集群开展了专业布局。同时，构建了专业“关停并转”机制，确保专业与地方经济紧密对接。

学校为社会输送的毕业生，如何才能让企业“用得上、离不开、信得过”？许建领说，要想提高人才培养与行业企业发展需求的适配度，需要在产教融合、校企合作上下功夫。学校通过深化校企“四个合作”，提升高技能人才培养质量：一是合作办学，打造一批产教融合载体；二是合作育人，凝练育人模式；三是合作就业，构建紧密对接产业机制；四是合作发展，校企共建“命运共同体”。

培养社会“用得上”的高技能人才，离不开“双师型”教师队伍建设。许建领表示，人们对职业教育的认可度正在逐渐提高。以学校为例，2024年职业本科专业物理类招生，在广东省内最低录取分数线559分，最高分600分，分数分别超出特控线27分和68分，得到了广大家长和考生的认可。一批优质的高职院校陆续升格为职业本科，为职业学校吸引优秀人才提供了有利条件。一些企业一线的专业人才愿意投身职业教育，将自己的实践经验传授给学生，充实了“双师型”教师队伍。同时，学校鼓励教师积极参与各类培训、实践锻炼等活动，主动向“双师型”教师转变。

面对生成式人工智能技术带来的挑战，许建领看到了新的发展机遇。他说，生成式人工智能为学生创立自由学习空间创造了条件。教师可以把自己的创新教学方式结合专业知识图谱、技能需求图谱，创造个性化虚拟教育课堂，让学生随时都能享受高质量信息获取和专业性指导。教师通过接受更多技术培训、企业实践和知识更新，紧跟或超前适应数字化转型需求，则可以提高职业教育对高技能人才需求的供给能力。（林露、孔祥亮、实习生王若冰）

(责编：崔競文、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部