本报记者 朱金宜

第31届自贡国际恐龙灯会吸引不少游客前来赏灯游园。

兰自涛摄（人民图片）

“白族扎染技艺”传承人段银开（右）在云南大理带领游客体验非遗。

郝亚鑫摄（新华社发）

游客在安徽省铜陵市永泉小镇欣赏非遗“竹马灯”表演。

过仕宁摄（人民图片）

2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，2025年春节成为首个“非遗版”春节。

眼下，新春脚步渐近，与往年相同的是，“举家出游过大年”已成为不少家庭的“年俗”；不同的是，今年春节的“非遗味”格外浓郁。美团旅行数据显示，今年元旦以来，“春节旅游”整体搜索量同比上涨超3倍，“非遗体验”搜索量同比增长168%，游客对于“追着非遗过大年”热情高涨。

近日，文化和旅游部非物质文化遗产司推动全国策划开展近7000项非遗传承实践和传播展示活动，重点推进10项“非遗贺新春”系列活动，吸引游客在春节假期走近非遗、感受非遗。

小众地点 深度游玩

跟随非遗，越来越多游客走向更小众、更侧重于深度体验的目的地。携程数据显示，春节期间，福建泉州、广东潮州、四川自贡、山西大同、贵州兴义等小众目的地热度飙升，安徽铜陵、江西景德镇等地旅游订单量增长明显。鱼灯、打铁花、舞草龙、英歌舞、陕北说书等非遗活动对游客有较强吸引力，利用春节假期近距离感受特色民俗文化、非遗技艺，成为游客喜迎新春的新选择。

在敦煌沙洲夜市，“敦煌壁画泥版画体验”成为新业态，来自上海、北京、深圳、广州等地的游客跟随手艺人研磨矿物质颜料，绘制莫高窟同款纹饰图案；在云南大理，国家级非遗“白族扎染技艺”成为年轻游客的“心头好”，带有非遗元素装饰、提供非遗特色体验的酒店在春节期间的搜索量也呈现出上涨趋势。

美团旅行数据显示，福建、云南、陕西、山西等文旅资源富集和非遗体验大省当前春节文旅订单量增长较快，2025年春节“十大非遗热门玩法”包括去大理学扎染、去敦煌画壁画、到凤翔学木版年画、去武夷山学做“茶百戏”、去黄山歙县看传统鱼灯、去哈尔滨吃“非遗东北菜”、去自贡看花灯、去新疆喀什做土陶、去老家河南听豫剧、到胶东吃花饽饽等。

业内人士认为，春节申遗成功为非遗特色鲜明的县域目的地带来了新的文旅机遇，非遗体验不仅吸引国内游客前来打卡，也对外国游客前来体验中国传统文化、感受中国春节氛围具有较强吸引力，有利于县域旅游向发掘自身特色、形成深度体验等方向发展。

古城古村 年味十足

苏州古城有着2500多年历史，至今仍是一座“活着”的古城。据《清嘉录》记载，腊月里的苏州古城举办传统“年市”，供人们置办南来北往的年货，街坊店铺热闹非凡。今年春节，“非遗贺新春——古城过大年”全国主会场活动将以苏州传统“年市”为核心，重现吴地人家过年烟火气，为市民游客献上年俗盛宴。

走进苏州市桃花坞唐寅故居景区，新春非遗游园会活动邀请全国多个省区市富有地方特色和喜庆年味的200多个非遗代表性项目齐聚一堂，让游客能够一站式体验全国年俗。据江苏省文化和旅游厅相关负责人介绍，从农历腊月二十五到元宵节，唐寅故居景区还将邀请舞蹈、戏曲等表演院团献上非遗民俗巡演秀，通过近百场集中展演，创新演绎非遗内涵，传递春节祝福，以行进式巡游等方式让春节非遗民俗走进古城，让市民和游客享受古城过大年的乐趣。

在上海市枫泾古镇，非遗传承人将集中展示土布、黑陶、农民画等非遗技艺，游客可以参与制作中国结、版画、灯笼等年节手工艺品，并参与“状元闯关”游戏，品尝古镇特色美食，感受不一样的年味。据了解，今年春节期间，枫泾古镇所在的金山区将推出36项重点文旅活动和6条旅游线路，串联枫泾、朱泾、张堰、亭林（后岗）、廊下（山塘）、山阳（金山嘴渔村）等村镇，让游客赏非遗技艺、做年俗手作、享古村镇之乐，过一个“仪式感满满”的中国年。

文旅部非遗司副司长胡雁表示，作为“非遗贺新春”系列活动之一，“古城过大年”活动辐射各地古镇、传统村落、特色街区，通过举办秧歌旱船、锣鼓社戏、庙会大集等传统年俗和非遗展示活动，让群众在家门口就能体验丰富的春节年俗，感受非遗魅力。

文化场馆 沉浸体验

彩灯是春节当之无愧的“氛围担当”，去年12月，国家级非遗“自贡灯会”作为代表性项目助力春节成功申遗。日前，“非遗贺新春——点亮中国灯”全国主会场活动暨第31届自贡国际恐龙灯会开幕式在自贡举办。

在自贡的中华彩灯大世界园区，以丝架造型、捆扎技艺等传统工艺制成的精美灯组璀璨夺目，构成美轮美奂的灯彩世界。据介绍，这里正在举办全国灯会灯彩非遗项目展，来自全国15个省区市的27个国家级灯彩非遗代表性项目的近50件作品同台亮相，开启流光溢彩的新春盛会。此外，中国彩灯博物馆还开设了系列非遗手工体验课程，“欢迎大小朋友到自贡赏灯，来博物馆里感受非遗年味。”馆长黄慧说。

在浙江省非物质文化遗产馆，观大展——“巳事如意 浙里嘉年”春节文化主题展、赏大戏——2024“浙江好腔调”传统戏剧展演系列活动、趣研学——“以传承 致未来”春节专场活动、话新春——之江非遗大讲堂春节文化专题讲座、逛大集——浙派好礼集市等9大主题活动等待新春迎客，鼓励公众广泛参与春节文化活动，助推非遗年俗的创新传承。

北京城市图书馆将春节元素融入非遗项目，推出“书香城图 非遗绽放”非遗市集，邀请十余位非遗传承人展示制作北京兔儿爷、景泰蓝等手工艺品。据了解，从农历大年初一到正月十五，珠宝玉石鉴定专家、国际工艺美术大师、京味文学小说家等专家学者也将走入图书馆，讲述春节与特色非遗民俗间的故事，为读者奉上有内涵、可体验的春节文化盛宴。

(责编：李依环、郝孟佳)