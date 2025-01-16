人民网北京1月16日电 （记者郝孟佳）近日，由北京大学出版社主办的全国高校辅导员名师工作室南北论坛同时在沈阳和昆明两地举办。据悉，本次论坛的主题为“加强辅导员名师工作室建设，引导高校建立大学生思想政治教育理论研究与实践基地”。

北京大学出版社副社长、副总编辑杨虎指出，通过本次论坛，广大辅导员们可以更加全面地了解各地高校学生工作的现状与挑战，从而制定出更为科学合理的解决方案，为全国高校的学生工作注入新的活力。

会上，沈阳工业大学学工部部长、2020年“最美高校辅导员”李青山指出，辅导员工作室的成员能力结构应当遵循互补原则，打破院系结构壁垒，在此基础上明确团队方向定位，工作设计需要聚焦学生工作中的细分领域。

云南大学马克思主义学院副院长、2020年“最美高校辅导员”、第八届全国高校辅导员年度人物朱丹表示，辅导员工作室的建设，要始终围绕立德树人根本任务，坚持以学生为中心，构建“全员育人大队伍”、共筑“集体备课大平台”、共建“全方位育人大资源”，不断提升思政引领力，为教育强国建设贡献辅导员力量。

会上，来自全国27个省市、115所高等院校的辅导员围绕“辅导员工作室如何创建、运营和管理”“辅导员在工作室如何成长”“如何选择和确定工作室的主题与发展模式”等话题展开深入研讨。

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