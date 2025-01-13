原标题：未来10年“紫领”人才需求或超3100万人

以“新质 新人才”为主题的《新质生产力应用型人才就业趋势报告》（以下简称《报告》）发布会日前在中国人民大学举行。会上发布的《报告》显示，2022年全国“紫领”人才总需求约为2500万人，而随着我国产业升级速度加快和智能制造业蓬勃发展，未来十年“紫领”人才总需求将保持增长态势，到2035年或超3100万人。

这是我国首份新质生产力应用型人才报告，旨在系统探究新质生产力应用型人才这一新兴人才群体，为制造业企业选育留用人才提供参考。

《报告》分析，“紫领”是介于传统“蓝领”和“白领”之间的特殊职业群体，他们在智能制造业企业担任班组长、技术员和质检员等，既拥有较高的操作技能，又具备创新能力和解决实际问题的能力，是推动产业变革的重要力量。作为新质生产力应用型人才中的典型代表，“紫领”人才正在成为带动制造业转型的排头兵。

《报告》预测，“紫领”职位对拥有本科及以上学历人才的需求将从2022年的28%增至2035年的57%。

《报告》提出，“紫领”人才通常具备多个典型特征，包括以生产一线为主要工作场景，具有较强的学习能力，具有广阔的职业成长空间，并拥有较高的收入和社会地位。为了进一步勾勒出“紫领”人群画像，《报告》构建了“紫领”人才的胜任力模型。其由6个核心胜任力因子组成，分别是业务高效驱动、新质科技接纳、创新学习进取、多元技术融合、人际沟通影响和核心价值引领。

中国人民大学劳动人事学院院长赵忠认为，“紫领”人才群体的壮大，将助力产业转型升级，推动社会经济发展。（记者操秀英）

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