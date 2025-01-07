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“一平米博物馆”，让藏品“走”到学生身边

2025年01月07日09:25 | 来源：光明日报
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江西省南昌市青云客航天科创空间青少年科普馆，孩子们在观察光压传动试验。鲍赣生摄/光明图片

江西省南昌市青云客航天科创空间青少年科普馆，孩子们在观察光压传动试验。鲍赣生摄/光明图片

河北省邯郸市邯山区实验小学老师向学生们介绍航空航天知识。郝群英摄/光明图片

河北省邯郸市邯山区实验小学老师向学生们介绍航空航天知识。郝群英摄/光明图片

最近，“一平米博物馆”正成为不少中小学校师生喜闻乐见的热门打卡地。顾名思义，这是一种设在校园里、占地极小的微型博物馆。博物馆藏品以这种方式入驻校园，引来学生们争相围观、热情讨论、研学新知。

一座博物馆就是一所大学校。近年来，博物馆教育与学校教育以越来越多的方式有效衔接。一些学校结合自身特点，把校史馆、博物馆和课程相结合，充分利用学校自身的馆藏资源；也有一些知名博物馆把展览搬到学校，以“一平米博物馆”等形式在校园落地，帮助青少年科学认识自然、探索自然。

占地仅一平方米左右的博物馆，能有什么样的藏品展出？学生们又能在这一方天地里获得什么样的神奇体验？如何更好开展青少年科普教育，让博物馆与学校联动育人？“一平米博物馆”，或许能为我们提供一些新的思考。

走进校园 博物馆藏品这样“活”起来

飞鸟、游鱼、恐龙化石……这些往常需要去博物馆才能看到的真实藏品，正在从上海科技馆陆续进入当地中小学校，成为师生们津津乐道的话题。

走进上海松江四中初级中学的教学楼，一眼便能看见大厅里的“一平米博物馆”。这方小巧精致的天地里布设着栩栩如生的标本，辅以展板，帮助同学们了解从恐龙到鸟类的演化历程，还为大家澄清了一个模糊认知——翼龙不是恐龙；有着鸟类“祖先”之称的始祖鸟却可能不是鸟而是恐龙。

这样的“一平米博物馆”，在上海的中小学里越来越常见。

上海科技馆馆长倪闽景介绍，自2024年4月启动以来，“一平米博物馆”以博物馆丰富的藏品资源为基石，融合中小学科学课标，利用校园现有空间，以“场景式、主题化”方式打造出小、微、精的特色主题式展览。

“布展完成后第一天早上，我发现同学们似乎没什么感觉，步履匆匆。但中午放学后，‘一平米博物馆’里就挤满了学生。有学生说‘哇，震撼’‘太高级了’，还有学生问‘这不会是假的吧？’”回忆起“一平米博物馆”刚进学校时的情景，上海市松江四中初级中学校长李哲民至今印象深刻，“这些展品来自上海自然博物馆。这座博物馆已有100多年历史，学生时代我就参观过，对那些奥妙无穷的展品念念不忘。”

为迎接科技馆“一平米博物馆”的到来，松江四中初级中学等学校特地为展品设置了“阳光房”，让学生们能在学校主干道、教学楼等场所便利观展。

华东师范大学第二附属中学松江分校（以下简称“华二松江”）的“一平米博物馆”位于该校科学楼2楼回廊大厅，首次展出的藏品是国家一级保护野生动物、世界濒危物种朱鹮与滇金丝猴标本。

区区一平方米，能“玩”出什么新花样？面对刚刚进驻华二松江的新“客人”，学生们生出很多奇思妙想——引入VR技术、制作AI视频、举办标本画比赛、从数学角度研究动植物标本、设计博物馆文创产品、创设实景观赏情境……

“‘一平米博物馆’是学校开展科学教育的媒介、学生探索科学世界的窗口。”华二松江分校校长娄维义认为，“与去博物馆参观不同，在‘一平米博物馆’，学生不仅是参观者，更是策划者、创造者。除了从藏品的日常维护、艺术化呈现等角度展开思考，还可以从生物、化学、数学等不同学科角度展开探索。”

“当老师告诉我要选拔小小讲解员时，我毫不犹豫就报了名。”上海市松江区九亭中学学生、“一平米博物馆”小小讲解员张明远告诉记者，在博物馆老师的指导下，自己查阅大量资料，圆满完成了讲解任务，还参观了其他学校的“一平米博物馆”，“这些不同主题的展览，为我打开了一扇通往奇妙世界的大门！”

小巧精致 探索博物馆藏品育人新范式

近年来，公众“打卡”博物馆的热情持续高涨。国家文物局数据显示，2023年，全国博物馆接待观众突破12.9亿人次，创历史新高。

为什么会产生“博物馆热”？“一平米博物馆”的初步成功又说明了什么？

“博物馆热体现了信息时代‘实物教育’的强势回归。”倪闽景说，“信息时代，公众反而更希望在博物馆看到实物展品。”

倪闽景表示，自然科学类博物馆作为自然科学传播的重要载体和收藏保护、科学研究的重要平台，不仅要关注自然科学知识的普及，更要注重科学方法的提炼、科学探究体系的构建，通过自然类藏品走进校园、与中小学生亲密接触，提升青少年对自然和科研的兴趣。

“博物馆热度回升，是社会对高质量科技文化、科普教育强烈需求的直观反映。比如，上海自然博物馆以馆藏产品为基础开发了一些课程，非常火爆。目前，学校、家长和社会对以博物馆为基础的自然科学教育的需求很大。”上海科技馆藏品保护研究中心副主任张云飞认为，“一平米博物馆”受欢迎有三个主要原因：一是顺应了学校对科学教育的需求，二是小巧灵动有趣，孩子们更容易接受，三是博物馆自身希望进一步做好科普。“我们一直想‘掀开’博物馆的屋顶，让更多馆藏精品与公众见面。‘一平米博物馆’最大化利用博物馆资源、积极加强馆校合作，是博物馆与学校教育结合的一种很好探索。”

“‘一平米博物馆’给了大家一个示范，其实，每个孩子都可以做自己的博物馆。”谈及选择“一平米博物馆”走进中小学开展科普的原因，倪闽景介绍，科学进化的历程有三个阶段：自然哲学、博物学以及由实验科学、理论科学等支撑的现代科学。其中，第二阶段特别适合中小学，“博物学研究关乎兴趣，每个孩子都有自己的兴趣，都可以成为博物学家。而‘一平米博物馆’能较好承载并放大博物馆与学校合作育人的功能，让更多学生体验身边就有的科学奥秘。”

馆校合作 要形式更要实质

博物馆走进中小学校，受欢迎的同时也引发思考：如何避免走入重形式轻实质的误区？

记者了解到，目前，北京大学、清华大学、中国人民大学等众多高校均设有颇具特色的博物馆，包括常设陈列及特展等展览，持续更新考古实物、历史文化、艺术作品、自然科学等藏品展品，一些中小学也拥有自己的博物馆。

中国人民大学博物馆馆长李贞实介绍，作为高校博物馆，中国人民大学博物馆也有类似的实践。他们注重“根据需求提供订单式展陈”，将富有该馆特色的中国传统家书展“送进”当地中小学，在重要节日，还与其他社会文博机构合作，打造中小学生思政教育“第二课堂”。

张云飞介绍，为了避免陷入形式化，上海科技馆着力以“一平米博物馆”展览为基础，深化科学教育。比如，藏品入校前，上海科技馆会针对学校特色与其进行沟通并确定入校展品，策展人员会指导学校的“小小策展人”设计出通俗易懂的讲解内容；科研人员会以“一平米博物馆”的展品为基础进行科学实验，并进一步提出科学问题。

“展览的好坏主要取决于其科学性。上海科技馆一直强调，在标本选择、背景介绍等方面，必须真实科学。同时，要让学生接触到实物并动手实践和探究，他们才会产生好奇心。”张云飞说，目前，“一平米博物馆”主要在学校开展展览，也在上海部分社区进行科普活动，受到了大家的欢迎。

李贞实也认为，要让微型展览真正吸引学生，最重要的是提升展陈质量，围绕优质藏品高质量策展布展，根据学生需求策划“走心”活动；此外，要探索灵活的展陈活动模式，开展有效的宣传推介，包括将观展与新生入学教育、党日团日活动以及历史、艺术、思政等学科实践教学相结合。

“科学教育要鼓励同学们从兴趣出发，以锻炼能力为支点，实现从兴趣向乐趣的跨越。”倪闽景介绍，“未来，我们将持续打开馆藏大门，让珍贵的藏品和标本走到青少年身边。同时，不同学校间的‘一平米博物馆’也将流动起来，让孩子们常看常新。我们希望通过‘一平米’博物馆，鼓励学生发挥想象、动手尝试，构建跨学科的知识体系。”（记者 张亚雄）

(责编：孙竞、熊旭)

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