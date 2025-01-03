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增强思政引领力 激发青年学子爱国情强国志报国行

2025年01月03日10:55 | 来源：人民网-教育频道
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教育是强国建设、民族复兴之基石。习近平总书记在全国教育大会上提出：“我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。”聚焦思政引领力，需要教育工作者始终把握正确政治方向，落实立德树人根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

党建引领谱新篇。增强政治引导力，铸牢思想政治工作生命线。学校把思想政治工作和思政课建设摆在更加突出的位置，校领导带头讲思政课，深入课堂一线听课调研，主动联系思政课教师。增强思想引领力，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路。学校坚持思政课建设与党的创新理论同步推进，引导青年学生感悟党的创新理论的实践伟力，从思想上正本清源、固本培元，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵；坚持在党建引领下淬炼思想，夯实树立报国强国大志向，做挺膺担当的奋斗者，守住共产党人的根和魂。增强信念共情力，深入实施“大思政课”建设工程。深入挖掘大思政课育人资源，依托大思政课育人基地建构思政“小课堂”与“社会大课堂”融合、网络“云课堂”与线下“小课堂”互嵌模式，推动新时代党的创新理论及时进教材、进课堂、进师生头脑，形塑协同育人大格局。

立德树人显初心。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。思政课是落实立德树人的关键课程，办好思政课关键在教师。思政课教师使命崇高、任务艰巨，肩负着兴教强教历史重任。作为思政课教师，要彰显“大先生”之效，自觉做到以德立身、以德立行、以德施教、以德育人，涵养马克思主义理论素养，夯实马克思主义理论基础，以透彻的学理回应学生；要探索方法之新，把道理讲深、讲透、讲活，通过思政课教学模式的创新、教学理念的革新和教学组织的优化增强思政课的针对性和吸引力；要力行情怀之深，踔厉奋发，勇毅前行，争做信仰坚定、情怀深厚的信仰之师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

培根铸魂育新人。青年者，国家之魂。培养青年学生，要自觉用马克思主义理论武装头脑，积极开展“场馆里的思政课”“行走的思政课”等系列实践教学活动，涵养启智润心的思政引领力。作为思政课教师，要运用好红色资源，深入挖掘其中蕴藏的教育功能，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事。学校思政课教师积极组织青年学生，到六盘山红军长征纪念馆、雷锋纪念馆、革命烈士纪念馆开展现场教学，和历史对话，让革命文物发声，讲深讲活讲透革命文物背后的“事”和“理”，做到以物证史、凭物言理，实现以物感人、托物传志，引导青年学生用心灵感悟历史、用汗水书写青春，以信仰的力量穿越时空，在学思践悟中激发他们的爱国情强国志报国行。

建设中国特色社会主义教育强国战略图景已经绘就，我们需要深入领悟思政引领力的科学内涵和战略意义。作为思政课教师，今后将牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，坚持守正创新，坚持不懈推进学校思想政治工作体系建设，全面实施新时代立德树人工程，着力推进思想政治工作科学化、制度化、规范化建设，以高质量思政引领力开创教育强国建设新局面，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴大任的时代新人。

（宁夏财经职业技术学院马克思主义学院副教授 施璇）

(责编：林露、刘凡)

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