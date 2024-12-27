人民网北京12月27日电 （记者李昉）“推进教育科技人才一体发展 加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在京举行。论坛上，多所高校书记、校长共同启动人民网“AI园丁计划”。

人民网“AI园丁计划”具体内容包括：

一是打造一系列人工智能教育基地。人民网把全球人工智能最前沿技术，转化为文艺节目，已经在武汉、南宁建设沉浸式互动体验馆“梦幻灵境”AI展演中心，第三个馆即将在长春落成。“梦幻灵境”AI展演中心设有前沿AI技术与应用互动体验区、AI节目全息演出区、AI研学培训区等，为师生提供沉浸式的学习环境。

二是联动各方力量开展科普志愿服务，将招募一批专业知识扎实、实践经验丰富的专家、大学生志愿者，为中小学师生提供全方位、多层次的培训指导。

三是与高校深度合作，推动人工智能教育创新，共同开展人工智能教育的研发与应用。

四是面向全国广泛征集人工智能教育优秀案例，为更多教师提供参考与借鉴，促进人工智能教学方法的不断创新与优化。

五是面向中小学教师提供免费培训，利用线下“梦幻灵境”AI展演中心，线上开设人工智能教育频道，便于教师灵活安排学习时间，自主学习基础知识。

六是号召社会力量帮扶薄弱地区，为这些地区的学校提供优质的人工智能教育资源和服务。

(责编：郝孟佳、熊旭)