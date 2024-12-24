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在这里，大学老师给小学生上课

2024年12月24日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：在这里，大学老师给小学生上课

日前，持续3个星期的“大手牵小手”科普系列活动举行，福建省漳州市实验小学掀起了一股学科学、爱科学的热潮。

据了解，漳州市实验小学和闽南师范大学、漳州城市职业技术学院签订了“科学共同体”协议，邀请大学的教授们走进小学课堂，带领小学生们探索课堂之外的科学世界，感受不一样的科学实践活动。

闽南师范大学教授黄明强与副教授周翔携手带领科学社团的学生们，踏上了一场别开生面的“红树林之旅”，孩子们在活动中深入了解红树林的独特结构、泌盐的树叶以及胎生现象，感受红树林与盐碱环境的和谐共生。学生们坚定地说：“红树林是我们漳州的宝藏，我们每个人都有责任守护这片美丽的家园！”

“我们也可以成为自然的记录者！”在闽南师范大学讲师陈郑镔的指导下，学生们小心翼翼地挑选植物叶片，学习实践压制和干燥的技巧，优美的腊叶标本在他们灵巧的手中诞生。

据悉，此次活动让学生们深刻体会科学与生活、与环境、与发展的紧密关系，为他们的科学梦描绘了更加清晰的蓝图。

（记者 马跃华）

(责编：李昉、郝孟佳)

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