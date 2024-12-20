“理解当代中国”来华留学生中文短视频大赛举办

吴沂萱 孙京爱

浙江水利水电学院团队在拍摄《一叶浮香 茶缘悠长》时遇到当地小学生秋游。和带队的老师协调后，把小学生们关于茶文化的认识和感受拍摄到了作品中。

（本版配图均由受访者提供）

江苏大学团队在决赛中获得比赛金奖（亚军），图为团队成员和指导教师领取获奖证书。

来自马里的发牟尼在决赛中。

来自喀麦隆的维纳斯在决赛中。

由北京外国语大学、北京语言大学联合主办，外语教学与研究出版社承办的2024“理解当代中国”来华留学生中文短视频大赛全国总决赛日前在北京举办。来华留学生们通过自己的视角，诠释了对中国文化的热爱与理解。

“难道茶里有海那边的故乡”

浙江水利水电学院团队的作品《一叶浮香 茶缘悠长》获得了此次比赛的金奖（冠军）。来到决赛现场的3位同学均是马来西亚华裔，他们受父辈影响，从小便学习中文，对中国文化有着深厚的情感。在参赛视频中，他们娓娓道来一个有关茶叶的故事，也是一个有关文化传承的故事。

余晨星是该团队成员之一。小时候，他问爷爷为什么人们总要喝茶，爷爷答：“因为我们的故乡在中国。”余晨星又问：“难道茶里有海那边的故乡？”他问的这个问题一直伴随他成长，直到来到中国学习生活。“在马来西亚，很多华人家庭保留了喝茶的习惯，开始我一直把茶叶当作一种饮品来看待，来到中国后，我对茶叶有了更加深刻的理解。一片茶叶，背后蕴含了人与自然和谐共处的中国哲学。我们团队意识到茶文化是理解中国文化重要的一环，所以便从茶叶出发，讲述我们与茶、与中国文化的情缘。”余晨星说。

在拍摄视频的过程中，团队留下了许多温暖的回忆。陈伟棠说：“参观中国茶叶博物馆时，我们遇到了一队秋游的小学生，当时我的内心很受触动。他们这样小的年纪便开始了解茶文化，与视频想传达的主题不谋而合。于是我们的指导老师便向小学生的带队老师表达了拍摄想法，大家都很愿意参与，便有了视频中小朋友们的片段。”

“期间，还有来华留学生自发参与到拍摄中来，讲述他们对茶叶的喜爱与理解。很神奇的是，大家虽然来自不同的国家，说着不同的语言，但是‘茶’的发音相似。当我们端起一杯茶时，升起的茶香仿佛是一种无声的语言，将大家的心连在一起。”

团队的另一名同学陈颖恩说：“因为这次拍摄，我有机会走进浙江龙井村体验采摘茶叶的乐趣。龙井村的景色非常美丽，被绿色的茶田环抱，满眼翠绿。我还品尝到了桂花龙井，浓郁的花香和清新的茶香结合在一起，是很新奇的体验。”

当得知自己团队获金奖（冠军）时，几名成员都非常激动。他们说：“我们的指导老师非常棒，了解我们的选题后，带领我们到中国茶叶博物馆参观学习，去龙井村亲身体验，还帮我们联系炒茶专家，这样我们就有了更多角度讲述茶叶的故事。不仅如此，老师们还对我们拍摄的视频提出建议，比如选取哪些角度来拍摄等。”

“姐妹三人小时候便开始学习中文”

浙江农林大学团队的作品《改变》，记录了维纳斯一家与中国的情缘，获得了金奖（季军）。维纳斯来自喀麦隆，目前就读于浙江农林大学。20多年前，她的父亲无意间发现了一本记录植物的书。难道植物也能救人？带着这个疑问，他越看越入迷，越看越觉得有意思，后来才惊觉这是著名的中医典籍《本草纲目》。中医药文化的巨大魅力让维纳斯的父亲决定赴中国求学。

在父亲的影响下，维纳斯很小便接触到了中文与中国文化。她说：“这件事特别有意思，在我爸爸的影响下，我的妈妈也开始学习中医药，爱上了中国文化。然后，在父母的带动下，我们姐妹三人小时候便开始学习中文。”

她分享了一件在中国生活的趣事：“我和妹妹刚到中国时，家里有一名来自山西的阿姨照看我们，正是因为她，我爱上了山西的面食。阿姨有时会用山西方言和我们交流，相处时间长了之后，妈妈说我说的不是普通话，而是山西方言。”

维纳斯的父亲不仅痴迷中医药文化，还非常热爱中国武术。“我爸爸每天早上都会起床打太极，他也常常拉着我们一起站桩，我觉得可能是因为这个原因，所以我的身体非常健康。”

来到决赛现场是维纳斯非常难忘的回忆。“我的性格有些内向，面对许多陌生人完成演讲对我来说是一个不小的挑战，但我很高兴，因为最终战胜了恐惧，成功地完成了演讲，将我们与中国的故事讲给了更多人听。”维纳斯说，“整个视频制作过程非常不易，老师一直鼓励我们并提供了很多帮助。”

“行李箱装满在中国收获的知识、爱与温暖”

江苏大学团队的作品《探秘〈梦溪笔谈〉分享中国科技文化》获得了比赛的金奖（亚军）。当问起为什么选择这本书作为切入点时，来自孟加拉国的哈可比说：“这本书展示了中国古代丰富的科技文化，涵盖了非常多的领域，如天文、地理和机械等，特别是书中对机械原理的描述，深深吸引了我们。”

来自越南的吴刘玉玲补充道：“我们都是江苏大学的留学生，与这片土地已经有了很深的感情，所以我们想向更多人介绍镇江，这里也正是《梦溪笔谈》作者沈括晚年居住并且撰写这本著作的地方，所以就更加坚定了我们选择这个主题的决心。”

吴刘玉玲将自己在中国的留学生活形容成一个行李箱，“来中国前我带了一个小小的行李箱，但当我回国时，我带走了一个大大的行李箱，里面装满了我在中国收获的知识、爱与温暖”。

团队中的另一位同学马娜亚来自科摩罗，来中国已3年。除了对中国古代科技文化的热爱，她对旅行与美食也情有独钟。“这几年我去了中国很多地方，每去一座新的城市，我都会品尝当地的特色美食。借着这次比赛的机会，我品尝到了北京烤鸭，留下了美好的回忆。”

展现丰富多彩的少数民族文化

发牟尼来自马里，目前就读于西南林业大学，他们的团队作品旨在探寻少数民族文化，获得了比赛的银奖。校园坐落在风景秀丽的云南省昆明市，这里丰富多彩的少数民族文化，激起了发牟尼的探索欲。“我情不自禁被那些美丽的服饰吸引。他们身穿这样的服饰，无论是载歌载舞，还是做家务，我都觉得非常俊美潇洒。”发牟尼说。

他在决赛现场还穿了一身自己国家的传统服饰，以展示马里的文化，他的愿望是成为中非文化交流的使者。发牟尼说：“除了视频里展现的丰富文化，中国给我最大的感受便是热情友好。当时我刚到中国，中文也不太流利，凌晨落地机场想给家里的人报个平安，但是我没有能够在中国使用的手机卡，便向一位中国人求助，他二话不说便提供了帮助。这件事让我非常感动，也让我感受到了中国人的友好善良。”

从茶叶的醇厚韵味到中医文化的博大精深，从《梦溪笔谈》的科技智慧，再到丰富多彩的少数民族文化，每一个视频中展现的故事都承载着对中国文化的真情实感。这些视频作品不仅是来华留学生眼中的中国的展示，而且搭建起一座座文化交流的桥梁，它们跨越国界，将中国文化的独特魅力展现给更多人。

(责编：李昉、郝孟佳)