人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

东南大学成立统计与数据科学学院

2024年12月16日18:05 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月16日电 记者从东南大学获悉，该校近日正式成立统计与数据科学学院，旨在着力推进学科交叉融合，加速解决统计与数据科学前沿领域的复杂问题，努力为人工智能的创新、人类文明与经济的发展作出更多贡献。

据悉，为更好指导统计与数据科学学院的学科建设及未来发展，东南大学还成立了学院战略咨询委员会，聘请本领域的国内外知名科学家共24人担任战略咨询委员会委员。其中，中国科学院院士、北京大学讲席教授鄂维南担任委员会主任，伦敦政治经济学院教授姚琦伟担任副主任。

中国科学院院士、东南大学校长黄如表示，统计与数据科学的跨越式发展是时之大势，学科的长足发展是国之急需，学科的系统谋划是东大必须。希望学院未来要锚定一流，筑人才高地与学科高峰；要聚焦育人，启数智赋能人才培养的新篇；要服务国家，强科技创新与产教融合“内核”力量。

中国科学院院士、中国科学技术协会副主席袁亚湘表示，统计与数据科学人才的培养，对于提升国家的综合实力和国际竞争力具有重要意义。统计与数据科学学院的成立，不仅体现东南大学在学科建设上高瞻远瞩的部署，也体现出东南大学在国家急需人才培养方面的坚定信念。

当天，东南大学党委常务副书记刘攀、江苏省南京市玄武区区长张志超在会上共同签署了《东南大学-南京市共建江苏国际数据港协议》。此外，东南大学统计与数据科学学院等12个学院共同成立“东南大学数据与统计学科群创新发展共同体”。（李依环、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部