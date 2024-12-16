人民网北京12月16日电 记者从东南大学获悉，该校近日正式成立统计与数据科学学院，旨在着力推进学科交叉融合，加速解决统计与数据科学前沿领域的复杂问题，努力为人工智能的创新、人类文明与经济的发展作出更多贡献。

据悉，为更好指导统计与数据科学学院的学科建设及未来发展，东南大学还成立了学院战略咨询委员会，聘请本领域的国内外知名科学家共24人担任战略咨询委员会委员。其中，中国科学院院士、北京大学讲席教授鄂维南担任委员会主任，伦敦政治经济学院教授姚琦伟担任副主任。

中国科学院院士、东南大学校长黄如表示，统计与数据科学的跨越式发展是时之大势，学科的长足发展是国之急需，学科的系统谋划是东大必须。希望学院未来要锚定一流，筑人才高地与学科高峰；要聚焦育人，启数智赋能人才培养的新篇；要服务国家，强科技创新与产教融合“内核”力量。

中国科学院院士、中国科学技术协会副主席袁亚湘表示，统计与数据科学人才的培养，对于提升国家的综合实力和国际竞争力具有重要意义。统计与数据科学学院的成立，不仅体现东南大学在学科建设上高瞻远瞩的部署，也体现出东南大学在国家急需人才培养方面的坚定信念。

当天，东南大学党委常务副书记刘攀、江苏省南京市玄武区区长张志超在会上共同签署了《东南大学-南京市共建江苏国际数据港协议》。此外，东南大学统计与数据科学学院等12个学院共同成立“东南大学数据与统计学科群创新发展共同体”。（李依环、实习生黄劭光）

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