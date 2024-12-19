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中国工程院发布2024全球十大工程成就

2024年12月19日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：中国工程院发布2024全球十大工程成就

由中国工程院院刊《工程》（Engineering）评选的2024全球十大工程成就18日在京发布，CAR-T细胞疗法、嫦娥六号、低轨通信卫星星座、柔性显示、高温气冷堆核电站、智能工厂、无人驾驶汽车、手术机器人、文生视频大模型Sora、超大型风力发电装备入选。

中国工程院秘书长、《工程》（Engineering）执行主编陈建峰院士介绍，全球十大工程成就主要指近5年已经完成且实践验证有效，并产生全球性影响的工程科技重大创新成果。2024全球十大工程成就经由全球征集提名、专家遴选推荐、公众问卷调查、评选委员会审议确定。

陈建峰表示，本次评选的全球十大工程成就体现了三个特点：一是代表了某一个或多个工程科技领域最先进的技术水平或者重大的原创性突破，能引领未来技术进步方向，如CAR-T细胞疗法标志着细胞治疗时代的到来；二是通过技术整合、资源优化配置达成了整体目标，呈现出显著的系统集成创新特色，如低轨通信卫星星座以其独特的技术优势，正逐步成为全球通信网络的重要组成部分；三是催生新产业、新动能，如无人驾驶汽车、柔性显示都代表了新质生产力发展方向，拥有广阔的应用场景。

当天，中国工程院还发布了《全球工程前沿2024》报告，按照中国工程院9个学部所属的学科领域，通过数据分析与专家研判相结合，筛选获得了92个工程研究前沿和92个工程开发前沿，并对其中最重要的27个研究前沿和27个开发前沿进行深入解读，制定重点前沿发展路线图。（记者金振娅）

(责编：李昉、郝孟佳)

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