李依环 实习生高云晴、刘亚丁

12月21日，2025年全国研究生考试初试开考前，北京林业大学考点的考生有序入场。汤烁 摄

人民网北京12月21日电 2025年全国硕士研究生招生考试今天正式开考。根据教育部考试安排，初试时间为2024年12月21日至22日，考试时长为6小时的考试科目在12月23日举行，科目分全国统一命题科目和招生单位自命题科目。

2025年研考报名人数388万 较去年减少50万人

2025年研考初试时间安排。图片来源：上海市教育考试院

据教育部统计，2025年全国硕士研究生报名人数为388万，较2024年减少50万人。

记者了解到，近年来，研考报名人数持续快速增长。教育部数据显示，2021年和2022年的考研报名人数分别为377万人、457万人，2023年增长至474万人。2024年报名人数首次下降为438万人。

教育部高度重视做好2025年全国研考安全工作，要求各地、各有关部门、各招生单位要提高政治站位，强化底线思维、极限思维，准确把握研考工作面临的风险挑战，切实扛起政治责任，聚焦关键问题，全力确保研考安全。

“暖心护考”模式开启 多地高校发放“上岸”礼包

对外经济贸易大学考点为考生专门设置存包处。潘寒冰 摄

连日来，多地纷纷发放“上岸”大礼包等，以一系列暖心举措为考生护航。

“祝你暖暖过冬，更祝你金榜题名！”今年研考第一天恰逢冬至节气。大连理工大学专门为研考生准备了免费的饺子，凭考研准考证和玉兰卡即可免费领取。

近日，同济大学部分备战考研的学子收到了两份惊喜：一条来自学校的“加油”短信以及一份300元的补贴。此外，同济还为所有考研学生准备了免费的考研加油餐，学生凭餐券即可免费领取两个甜橙。

为保障广大学子的饮食安全，安徽师范大学连续五天为全校考研学子提供免费午餐，菜品丰富且每日不重复，包括牛肉、鱼块、大虾等营养菜品。

多渠道发布温馨提醒、一站式解读研考各项政策……江苏省高校和各级考试机构在学生用餐、复习备考、心理辅导和考试组织等方面为研考学子全方位做好服务保障，营造安心舒心的考试环境。

教育部提醒广大考生注意天气变化，做好个人健康防护；提前认真阅读考试须知，认真核实确认考试时间、地点，仔细检查考试所须携带的证件和文具，合理规划赴考行程安排。

(责编：孙竞、熊旭)