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陆军防化学院创新开展学员入学入伍教育

一堂堂思政课“冒热气”“接地气”

2024年12月20日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：一堂堂思政课“冒热气”“接地气”

“快看！这边展出的是机器狗和无人战车！”“这种多用途无人作战平台能根据战场需要挂载不同的设备和武器，可以执行多种任务……”近日，陆军防化学院组织刚刚结束入学入伍教育的新学员参观军事博物馆，学员们在多用途无人作战平台、察打一体型四足机器人等智能化无人装备旁驻足观看、热烈讨论。

如何以学为中心，扣好学员军旅生涯第一颗纽扣？如何坚定学员从军报国的初心？聚焦这些问题，陆军防化学院牢固树立“大思政课”理念，深入学习贯彻中央军委政治工作会议精神，坚持“资源、力量、方法”体系联动，创新学员入学入伍教育模式，从“兵之初”筑牢忠诚底色。

9月，新学员们迎来一场能量满满的开学典礼。

“上世纪90年代，在没有任何经验和先进仪器的情况下，年逾花甲的钟玉征教授带队参加‘国际联试’三战三捷，用非凡的智慧告诉全世界，中国人行！”“直至生命的最后一刻，郁建兴烈士仍旧奔走在联合国化学武器核查任务的现场，用生命诠释了对党和祖国的忠诚、对人类和平的坚守……”一个个强军故事在开学典礼上集中呈现，一代代防化人接续奋斗的精神熠熠闪光。一时间，礼堂内掌声雷动，新学员的眼中饱含泪花。

记者了解到，这是该院用文化“妙手”，为新学员“把脉问诊”开出的第一张“教育方”。近年来，该院拓宽多元教育视野，聚焦特色文化与学员的思想共鸣点与情感契合点，将建院70多年积淀的石鹰精神作为文化特色、精神标志、情感纽带融入思政育人的第一课和全过程。

该院还通过编写校园文化读本，举办强军故事会，开展“石鹰精神代代传”等活动，立体打造“石鹰”文化品牌，让“忠诚”与“使命”的种子在新学员心中生根发芽。

刘圳杰是今年学院的新学员，因为课程难度大、训练压力大，曾打过退堂鼓。让他重新燃起激情和斗志的，是一堂特殊的思政课。

“穿上军装，就要上好‘吃苦’这一课。大二那年，我参加了1957年松花江抗洪‘敢死队’，潜水堵漏时才发现，冲在最前面的系主任身上满是伤疤。后来才知道，他是一位从抗美援朝战场归来的老兵。”在那堂“三老话初心”思政课上，88岁的全国优秀科技工作者、该院退休教授陈海平向新学员们回忆往事，“当了教员后，我更喜欢和‘毒魔’兜圈子！为了验证防护效能，有几次我摘下了防毒面具进行测试，感受并记录自己的不良反应……”陈海平教授“以身试毒”的无畏和执著，深深打动了刘圳杰。

后来他才知道，陈海平教授以身试毒取得的试验资料是学院图书馆的“镇馆之宝”。

为了让“好雨”滋润“新苗”，学院领导带头走上讲台为新学员讲授“思政第一课”；邀请老教授、老专家和战斗英雄为学员讲述他们的“奋斗观”；学员大队领导讲授专题思政课……一堂堂“冒热气”“接地气”的精品好课，让思政甘霖启智润心，助力成长。

记者了解到，该学院创新思政课教学模式，通过模块设计，集约实施现地教学、剧场式教学、仪式教育，不断提升课程吸引力和感染力。

“要把握新时代思想政治工作规律、教书育人规律、学生成长规律，打破‘你讲我听、你说我记’的传统课堂模式，紧贴学员‘需求侧’实际，丰富教育‘供给侧’输出，以喜闻乐见的方式、贴近新时代新青年的话语体系，把道理讲深讲透讲活，让教育有虚有实、有近有远、有情有义，讲出温度、实现共情。”该院政治工作处主任张丹阳说。（解张伟 杨 慧 储新奥 记者 张 强）

(责编：郝孟佳、李昉)

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