人民网北京12月19日电 （记者郝孟佳）近日，中国人民大学师生自主编创的《先锋·人大组歌》音乐舞蹈史诗在学校首演。全校33个学院（书院）、中国人民大学附属中学、中国人民大学附属小学等近3000名师生参加了演出。

据了解，《先锋·人大组歌》以中国人民大学四个历史时期的人才培养目标为主线，通过歌唱、话剧、舞蹈、朗诵、视觉呈现等艺术形式，全景展现中国人民大学的发展历程。