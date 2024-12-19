中国人民大学学生社会实践先锋论坛活动现场。校方供图

人民网北京12月19日电 （记者李昉）实践育人是落实立德树人根本任务的关键环节。12月17日，以“构建新时代高校实践育人新范式”为主题的中国人民大学学生社会实践先锋论坛在京举办。

来自中国人民大学、北京大学、清华大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中央民族大学、北京外国语大学等高校的师生代表，中国人民大学先锋社会实践项目、“挑战杯”“创新杯”获奖团队代表等参加论坛。

中国人民大学党委书记张东刚与参会嘉宾共同启动先锋社会实践数字平台。该平台基于学校先锋社会实践品牌项目，全方位展示项目设计理念、实践教学资源、团队调研分布、师生实践成果，面向高校用户提供研究辅助、资源供给、经验分享等服务，用数字赋能实践育人。活动现场，思政引领、学术实训、实岗锻炼、创业济民、全球治理五大板块项目的学生实践团队代表分享了在经济发展、科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务、对外交流等领域挺膺担当、奉献作为的实践经历。

中国人民大学校长林尚立表示，本次活动是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神的创新举措，也是学校立足一体推进教育发展、科技创新、人才培养，促进兄弟高校之间经验共商、资源共享、项目共建、工作共促，以实践育人实现立德树人的生动实践。学校将创新机制、搭建平台、拓展资源，教育引导广大青年努力成长为让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的实干家，成为能够走正路、做实事、立大业的新时代先锋闯将。

共青团中央青年发展部部长岳伟指出，学校是共青团落实为党育人、为国育才使命的主阵地，人民大学社会实践体系完整、成效明显，在全国高校中具有示范意义。为贯彻落实习近平总书记关于共青团要在高校学生思想政治工作中发挥主力军作用的指示要求，团中央将进一步引导青年心怀“国之大者”，提升组织科学化水平，多方整合社会资源，为大学生社会实践提供更大支持、更好保障。

人民网编委会委员张玉珂表示，先锋社会实践已成为立德树人的重要抓手和有效载体。期待与中国人民大学等高校在构建实践育人新格局上开展深度合作，扩大实践成果传播链条和社会影响。

河北正定县政协副主席、实践导师齐顽强表示，正定与中国人民大学有着深厚的历史渊源和情感认同。近年来，双方共建社会实践基地，希望更多人大师生到正定感受基层、贴近群众、增长才干。

中国人民大学副校长王易主持论坛，并发布先锋社会实践系列调研报告、手记和案例集等一批代表性成果，宣布第二十七届“创新杯”学生课外学术科技作品竞赛启动。

当日下午，“思政引领实践育人的理论与机制”“以学术实训（实践）理解中国”“在基层沃野中培养青年实干家”“在社会实践中培养担当奉献精神”“全球治理实践与青年外交”“高校实践育人成效的跟踪评价”六个主题分论坛举行。

中国人民大学先锋社会实践体系紧紧围绕立德树人根本任务，坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，以培育先锋栋梁、彰显独树一帜、讲好大思政课、展现先锋形象为目标，以贯穿思想引领、体现育人为本、坚持改革创新、加强协同联动为基本原则，涵盖五大内容板块和四个贯通机制。2024年，6000多名人大师生奔赴大江南北，开展先锋社会实践并顺利结项，现已形成17部先锋社会实践系列调研报告、手记和案例集。

(责编：郝孟佳、熊旭)