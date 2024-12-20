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北京市石景山区学校思想政治教育一体化建设成果展示会举行

2024年12月20日15:40 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月20日电 （记者林露）为推进区域思想政治教育一体化建设，北京市石景山区学校思想政治教育一体化建设成果展示会19日在北京九中举行，200余名教师和学者参会。

12月19日，北京市石景山区学校思想政治教育一体化建设成果展示会在北京九中举行。校方供图

12月19日，北京市石景山区学校思想政治教育一体化建设成果展示会在北京九中举行。校方供图

北京九中教育集团联合党委书记、九中党委书记梁燕从提升“大思政课”引领力、打造“大思政课”一体化育人体系、创建培养文化自信的“大思政课”教育场三个方面，介绍教育集团开展思政教育一体化建设的实践和阶段性成果。

北京市学校思想政治工作中心副主任刘娟表示，石景山区作为北京市幼小初高一体化德育研究实践示范区，与大学协同开展一体化思政课教研，形成了具有鲜明石景山特色的大中小学思政课一体化教育体系，希望未来能够培育更多可推广的区域思想政治育人品牌。

石景山区委教育工委副书记、区教委主任张琳介绍，石景山区构建了学校思想政治教育思政课程、课程思政、思政实践三位一体新格局，取得阶段性成果。本次活动让学生深刻感受到了中华优秀传统文化的源远流长与博大精深、薪火相传与历久弥新。

会上，来自大学、高中、初中和小学四个学段的思政课教师还围绕“关注学段衔接 培育文化自信”主题进行了现场教学。

(责编：崔競文、刘凡)

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