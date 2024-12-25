人民网北京12月25日电 （记者陈琦）近日，由北京教育学院人文与外语教育学院、教育戏剧研究中心主办的2024年“五彩杯”教育戏剧展演活动在北京市东城区史家胡同小学举办。本次展演活动分为优秀课例展示、优秀论文分享和优秀剧目展演三部分，既是对培训成果的检验，也是一线教师实践成果的展示。

活动现场。校方供图

活动在北京师范大学三帆中学朝阳学校的弦乐五重奏中拉开序幕。北京教育学院人文与外语教育学院王秀荣老师介绍了2024年“五彩杯”教育戏剧展演活动的总体情况。今年共收集到15个区的课例、论文和剧目三类作品704个，包含雄安和玉树两个地区。

在优秀课例展示环节，北京市海淀区红英小学黄怿敏老师的二年级英语课《Caterpillar's Home》与北京市文汇中学李娜老师的七年级语文课《夕拾朝花语，原是故人来——<朝花夕拾>整本书阅读》，通过戏剧与学科的融合，生动展现了教育戏剧在教学中的独特魅力。

在优秀论文分享环节，北京市西城区德胜中学刘冰亚老师和北京师范大学三帆中学朝阳学校张文华老师分别分享了教育戏剧在古诗词和英语教学中的策略与应用，为教育教学提供了新思路。

在优秀剧目展演环节，北京市多所学校的作品纷纷亮相。其中，北京市雷锋小学的《查理和巧克力工厂》、北京市广渠门中学的《揠苗助长之悟》、北京市二十一世纪学校的《舞与伦比的成长》等，涵盖了多种题材，从不同角度展现了戏剧教育的多元价值，既有对经典文学作品的创新演绎，也有对历史事件的深刻反思，更有对学生成长和心理的深切关注。

活动中，北京教育学院人文与外语教育学院邸磊院长为首批“教育戏剧研究中心基地校”颁发了证书，鼓励学校和老师们持续实践，让教育戏剧落地生根，实现立德树人、全人教育的目标。

据悉，北京教育学院人文与外语教育学院长期致力于教育戏剧走进校园的研究与实践。自2016年起，该学院在英语学科率先开展教育戏剧实践，后逐步延展到语文、道德与法治、心理等11个学科，惠及1200余名教师，他们在教学、科研和个人成长方面都取得丰硕成果。

(责编：邵文婷、熊旭)