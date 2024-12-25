打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育戏剧绽放光彩，704个作品共谱育人新篇章

2024年12月25日13:25 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月25日电 （记者陈琦）近日，由北京教育学院人文与外语教育学院、教育戏剧研究中心主办的2024年“五彩杯”教育戏剧展演活动在北京市东城区史家胡同小学举办。本次展演活动分为优秀课例展示、优秀论文分享和优秀剧目展演三部分，既是对培训成果的检验，也是一线教师实践成果的展示。

活动现场。校方供图

活动现场。校方供图

活动在北京师范大学三帆中学朝阳学校的弦乐五重奏中拉开序幕。北京教育学院人文与外语教育学院王秀荣老师介绍了2024年“五彩杯”教育戏剧展演活动的总体情况。今年共收集到15个区的课例、论文和剧目三类作品704个，包含雄安和玉树两个地区。

在优秀课例展示环节，北京市海淀区红英小学黄怿敏老师的二年级英语课《Caterpillar's Home》与北京市文汇中学李娜老师的七年级语文课《夕拾朝花语，原是故人来——<朝花夕拾>整本书阅读》，通过戏剧与学科的融合，生动展现了教育戏剧在教学中的独特魅力。

在优秀论文分享环节，北京市西城区德胜中学刘冰亚老师和北京师范大学三帆中学朝阳学校张文华老师分别分享了教育戏剧在古诗词和英语教学中的策略与应用，为教育教学提供了新思路。

在优秀剧目展演环节，北京市多所学校的作品纷纷亮相。其中，北京市雷锋小学的《查理和巧克力工厂》、北京市广渠门中学的《揠苗助长之悟》、北京市二十一世纪学校的《舞与伦比的成长》等，涵盖了多种题材，从不同角度展现了戏剧教育的多元价值，既有对经典文学作品的创新演绎，也有对历史事件的深刻反思，更有对学生成长和心理的深切关注。

活动中，北京教育学院人文与外语教育学院邸磊院长为首批“教育戏剧研究中心基地校”颁发了证书，鼓励学校和老师们持续实践，让教育戏剧落地生根，实现立德树人、全人教育的目标。

据悉，北京教育学院人文与外语教育学院长期致力于教育戏剧走进校园的研究与实践。自2016年起，该学院在英语学科率先开展教育戏剧实践，后逐步延展到语文、道德与法治、心理等11个学科，惠及1200余名教师，他们在教学、科研和个人成长方面都取得丰硕成果。 

(责编：邵文婷、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部