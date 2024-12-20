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广东拟禁止中小学设置校园商超

2024年12月20日10:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月20日电 （记者蔡静）近日，广东省教育厅、发改委、财政厅以及市场监督管理局四部门联合印发《校园商超规范管理指导意见（试行）》，提出中小学、幼儿园一般不得在校内设置校园商超，已经设置的，要逐步退出。寄宿制中小学可根据学校实际需求，征求家委会和学生代表意见后，经学校领导班子、校代会或教代会等方式集体讨论后决定。

广东省教育厅网站截图

广东省教育厅网站截图

指导意见指出，校园商超必须依法取得相关许可资质方可营业，坚决杜绝无证经营。仅销售预包装食品的，应当依法备案。校园商超中接触直接入口食品的从业人员每年必须进行健康检查，持有效的健康证上岗。

关于校园商超的售卖清单，指导意见也作出相关规定。校园商超禁止售卖“三无产品”、管制用品；不得售卖假冒伪劣商品、过期变质商品；不得超许可范围加工烤肠、冷饮、奶茶、豆浆等食品。

中小学校售卖的食品类商品原则上只售卖纯净水、矿泉水、预包装面包、牛奶等预包装食品和新鲜水果；严禁采购、贮存和销售包装或标签具有色情、暴力、不良诱导形式或内容危害未成年人身心健康的商品；避免售卖高盐、高糖及高脂的食品和酒精饮料；不得对含糖饮料、调味面制品等零食进行广告宣传。

经营管理方面，指导意见要求校园商超应远离教学区开设（自动售卖机除外），不得影响正常的教学活动；售卖的食品和非食品要分开储存、分架摆放，严禁混放；食品必须符合食品安全标签规定贮藏条件要求。

此外，为防止过高收费，指导意见规定校园商超一律实行明码标价，一货一签。同时，鼓励学校与商超承包商通过合同约定的方式规范商品售卖价格水平。

(责编：孙竞、刘凡)

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