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147名教师入选！“星星计划”2024年度特殊教育奖教金名单公布

2024年12月19日19:13 | 来源：人民网-教育频道
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证书颁发仪式现场。主办方供图

证书颁发仪式现场。主办方供图

人民网北京12月19日电 日前，“星星计划”2024年度特殊教育奖教金证书颁发仪式在浙江师范大学举行。2024年度特殊教育奖教金最终确定入选教师共147人，其中蚌埠市特殊教育中心48位老师获得“特教爱心奉献奖教金”，石河子特殊教育学校99位老师获得“优秀青年特教教师奖教金”。

记者从教育部获悉，今年启动实施的“星星计划”特殊教育公益项目，首期拨付300万元，重点支持孤独症中心承担孤独症教育教师专项培训，并向中西部省份提供“送教到省”服务。此外，设立特殊教育奖教金项目，专项奖励优秀孤独症教育教师等特殊教师群体。

仪式上，教育部基础教育司司长田祖荫表示，孤独症儿童教育是特殊教育的重要内容，办好孤独症儿童教育、助力教师专业素养提升是推进特殊教育高质量发展，加快建设教育强国的应有之义，是保障孤独症儿童基本权利、促进全面发展的重要途径，是增进孤独症儿童家庭福祉、促进共同富裕的必然要求。

据悉，“星星计划”特殊教育奖教金项目覆盖全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团。该奖教金对从业特殊教育教学20年以上的教师设立了“特教爱心奉献奖教金”，对从业特殊教育教学5年以上的教师设立了“青年特教教师奖教金”。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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