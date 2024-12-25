原标题：914门好课助力高素质技能人才培养

“高聚物材料作为材料世界三大支柱之一，是发展高新技术的基石……”日前，在宁波职业技术学院的课堂上，“高聚物生产技术”课程主讲教师陈艳君正在认真讲授。除了该校学生，远在4000多公里外的新疆科技职业技术学院，学生也可以线上同步学习。

原来，这门课程是近日教育部公布的新一批914门职业教育国家在线精品课程之一，现已在国家职业教育智慧教育平台免费开放，受到众多来自西部职业学校化工相关专业学生的欢迎。

记者了解到，此次遴选中，涌现出一批服务国家战略、实体经济发展、人民美好生活需要的优质课程，超过60%的入选课程与先进制造业、战略性新兴产业、现代农业、生产性服务业、养老托育等民生紧缺领域相关。

作为先进制造业的精品课程之一，西安航空职业技术学院“飞机钣金成形技术”课程以机翼带筋壁板、机身蒙皮等典型的飞机钣金零件为载体，围绕成形原理、工艺过程、质量检验等生产环节，设计8大模块32个学习任务，并将机翼整体壁板喷丸成形、大型蒙皮拉伸成形等8项国产大飞机新技术、新工艺引入课程。

“烘焙出好吃的面包不算难，但要生产出达标且顶级的面包就不简单，需要耐心、匠心、知识和实践。”另一门精品课程——江苏食品药品职业技术学院的“面包生产技术”课程简介是这样写的。该课程主持人李红涛表示：“随着人们生活水平的提高，大家对营养、健康、美味、多元的食物有更多期待，我们重构升级了课程内容，让学习者能够了解优质的面包原料品种和丰富多样的面包品类，掌握先进的面包制作工艺。”

“本次入选的很多课程都是由学校和行业龙头企业合作开发的，新方法、新技术、新工艺、新规范，以及最新的研究成果都纳入课程，还实现了内容的动态更新。”北京教育科学研究院姜丽萍教授说。

据了解，每个学期有近600万人选学本次入选的914门课程。课程建设如何更好激发广大学生学习兴趣、服务学生学习需求，实现精准教学，也是遴选的关注重点。

57所学校选用、活跃用户90%、配套教材印数5万册……浙江工商职业技术学院“个人理财规划”课程的数据十分亮眼。优质的课程内容、良好的学习效果使其不但吸引了多所职业学校学生选学，也吸引了包括湖北中医药大学、邢台医学院、衢州学院等本科高校学生选学，有效发挥了课程的辐射引领作用。

为进一步推动优质课程资源开放共享，惠及更多学生，教育部要求本次入选的课程接入国家职业教育智慧教育平台，并向社会免费提供不少于5年的教学服务。“下一步，国家平台将持续在‘智’上发力，通过课程AI伴学、技能图谱、多样化AI教学工具等，使在线课程能够为学生提供定制化的学习路径，及时反馈学习情况，为学生带来前所未有的学习体验。”国家职业教育智慧教育平台运营负责人曹喆表示。

据悉，本次入选的课程还注重能力培养与价值塑造的有机融合，做到“门门有思政”，用故事讲道理、用案例打动学生。

“这次职业教育国家在线精品课程在课程思政方面有明显的提升。”上海高职高专课程思政与文化素养教指委主任委员滕跃民表示，“广大专业教师充分发挥主力军作用，精心研究和探索具有职业教育特点的立德树人、启智润心的课程思政教学模式。他们将爱国主义、劳模精神、劳动精神、工匠精神等元素润物无声、潜移默化地融入课程教学，使学生能够在理解掌握知识和技能同时，树立和强化社会主义核心价值观。今后，这些课程将发挥示范辐射效应，也将在大思政课的全面育人新格局中发挥重要作用。”

（记者 王轩尧）

(责编：李昉、郝孟佳)