原标题：大连理工大学：因工业立国而兴 因科教强国而盛

“75载栉风沐雨，75载风雨兼程，学习光荣历史，我更要努力奋斗！”这是大连理工大学知行书院2425班学生刘永卓走出校史馆后写下的感言。

今年9月至11月，大连理工大学全校117个班级，4720位新生走进辽宁省爱国主义教育示范基地——大连理工大学校史馆，上了一堂红色办学传统思政课。

因新中国而生，因工业立国而兴，因科教强国而盛。办学75年来，大连理工大学始终秉承“由党创办、与国同行”的红色办学传统，高度重视红色基因在学校文化传承和学生价值塑造中的重要作用，以红色办学传统“活教材”，打造立德树人“强磁场”，激发青年学子爱党爱国爱校情怀，明确新时代的使命担当。

大连理工大学持续开展红色办学传统史料挖掘整理，深入推进“党创办学校”“首届毕业生决心书”“师生共建主楼”等10余项专题档案的征集工作，征得“中共中央批复创办学校电文”等珍贵档案4600余件；在校史著作、老教授回忆录等校史编研成果中，建设“赓续红色基因、感悟大国巨匠、时代强国有我、笃学创始有我”4个内容主题，为全校思政课程、课程思政提供丰富素材，有力引导青年学子深刻理解大连理工大学红色办学传统，深入思考“学什么”“怎么学”及“为什么而学”。

依托辽宁省大连市多个爱国主义教育基地以及红色基因展、学校功勋教师塑像群等，大连理工大学形成了红色办学传统现场教学点位，将红色办学传统与中国共产党人的精神谱系相结合，以鲜活的案例提升思政教育的吸引力感染力，为全校学生党团日活动提供“浸润式、沉浸式”主题教学。

“这烛火不灭，大连理工大学精神不灭！”反映学校红色办学传统的舞台剧系列剧目《烛火》，自2009年公演以来，已成为每名大连理工大学师生的必修课。该校积极创新方式，拓宽思政育人路径，上线校史云展馆、开展“校史馆奇妙夜”寻宝活动，拍摄制作《步履不停》《主楼万岁》等反映学校红色办学传统的纪录片、专题片等，让青年学子深刻感悟学校红色办学传统，坚定理想信念，将红色基因内化于心、外化于行。

（记者 吴琳 通讯员 杜佳）

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