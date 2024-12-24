原标题：湖北出台18条举措 加快培育数字人才

湖北省人社厅日前会同湖北省委组织部、省总工会、省教育厅、省经信厅、省数据局等10部门，联合印发《湖北省加快数字人才培育支撑数字经济发展的若干措施》（以下简称《措施》），围绕数字人才培育平台、发展机制、组织保障体系等方面，出台18条具体措施。

《措施》提出支持数字领军人才成长、加强数字领域博士后培养、支持高校精准培育数字人才等5条举措，壮大数字人才队伍。

《措施》围绕数字领域重点产业发展，提出强化产学研融合培养体系建设、深化数字技能人才培养载体建设、支持数字经济创新创业载体建设3条举措，打造数字人才“成长摇篮”，增强数字人才有效供给，推进数字人才与产业深度融合。

为给数字人才营造良好的成长环境，《措施》提出建立成果转化奖励机制、健全收入分配机制、优化人才流动机制等6条措施。

下一步，湖北省将指导督促有关部门结合实际，深入落实《措施》，开展数字人才培育工作，吸引更多人才学习数字技术、服务数字产业发展和产业数字化转型。（记者吴纯新 通讯员李凡）

(责编：郝孟佳、李昉)