原标题：守正创新，以高质量党建引领高水平育人

12月19日至20日，第二十八次全国高校党的建设工作会议在京召开，就深入学习领会习近平总书记对高校党建工作提出的一系列新思想新论断新要求，贯彻落实全国教育大会精神、扎实做好高校党建工作作出部署。守正创新是党在新时代治国理政的重要思想方法，是进一步全面深化改革必须牢牢把握、始终坚守的重大原则。高校作为人才培养的主阵地，要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设和立德树人工作的系列重要论述，将守正创新理念融入高校党建育人工作体系，使党建工作与育人工作同心同向、同频共振，以高质量党建引领高水平育人，支撑建设教育强国、科技强国、人才强国。

守信念之正、创内涵之新，夯实理论根基，提供思想支撑。思想是行动的先导，理论是实践的指南。推进高校党建引领育人，首先必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想举旗定向、凝神铸魂。要着力强化理论学习，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断健全各级党组织“第一议题”制度、理论学习制度、专题党课制度，推动全体师生员工深入学、潜心悟、灵活用。突出党的创新理论在学生党团组织“三会一课”、主题党日等活动中的“首课”地位，不断坚定学生对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴的信心。要切实推进党的创新理论进课堂进头脑。我们突出抓好思政课程与课程思政，将思政课建设纳入学校发展总体规划，列入党委中心工作。我们建强马克思主义学院，加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的思政课课程群建设，不断提高思政课“抬头率”“点头率”。我们充分挖掘专业课程思政元素和德育功能，聚焦科技自立自强与文化自信自立，创新推出人工智能通识课等各类课程与思政课同向同行。要大力加强对党的创新理论的研究阐释。我们充分发挥高校多学科综合优势，以研究促进教学，以学科带动课程，推动党的创新理论研究阐释、铸魂育人和传播普及一体发展，引导大学生深刻理解党的创新理论的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，培养造就大批可堪大用、能担重任的栋梁之材。

守初心之正、创形式之新，丰富育人途径，提供载体支撑。丰富有效的育人载体是推进高校党建引领育人的重要组成部分，要坚守“为党育人、为国育才”初心使命，不断推动理论与实践、校内与校外、线上与线下多种途径育人有机融合、推陈出新。要深度挖掘红色育人资源，充分发掘博物馆、纪念馆、校史馆、校园建筑等校内外育人资源，推广以升旗仪式、党史知识竞赛、微党课大赛、党史微剧场、思政音乐会等学生喜闻乐见的形式讲好党的故事、讲好中国故事，不断丰富思想政治教育载体，培育校园文化精品。要深化拓展实践育人阵地，坚持教育与生产劳动和社会实践相结合，将优质实践资源有机纳入思政教育教学安排，引导和推动学生走出一方教室、走进社会广阔天地，向实践学习、向人民群众学习。要坚持理论学习、创新思维与社会实践相统一，增强第一、第二课堂联动育人，加强实践育人总体规划，创新实践育人方法途径，推进实践育人基地建设，不断增强学生报效国家服务人民的社会责任感。要深入优化网络育人格局，推动形成覆盖广泛的网络育人矩阵，不断加强与权威媒体和热门平台的传播联动。要大力推进党建工作传统优势与人工智能等现代信息技术深度融合，构建大数据精准赋能的教育系统，为党建育人提供反馈与支持。

守理想之正、创品牌之新，强化基层党建，提供组织支撑。推进高校党建引领育人，要充分发挥每个基层党组织和每位师生党员的战斗堡垒、先锋模范作用，汇聚起党建育人强大合力。要积极探索“党建+”学生社区综合管理模式建设，引导党建团建、教育管理和育人力量下沉一线，将党支部建在书院、班团组织建在学生社区、组织育人平台建在寝室，逐步推广成立功能型党支部。我们聚焦党建特色空间，发挥教师、学生党员先锋模范作用，组织机关党员管理骨干走进学生社区开展青春对话活动。我们依托“三室一厅”（教室、寝室、实验室、餐厅）四大社区育人场域，以大先生领航、导师导航、朋辈助航、辅导员护航，常态化开展思想引导、学业指导、实践教导、心理疏导，促进学生“五育”全面发展。要持续加强学生党员教育管理，建立入党启蒙教育、入党积极分子培训、发展对象培训、预备党员培训四级入党教育培训体系，引导学生积极向党组织靠拢，不断提高学生党员发展质量。要抓好学生党支部和学生党员队伍建设，完善学生党员教育管理，拓宽作用发挥平台，推动学生党建与思想政治教育互促互进。要拓展延伸“双融合”教师党建和思想政治工作体系，以党建+思政“双融合”激发协同育人活力，建立完善“高校党委—院系党组织—教师党支部”三级联动工作格局，建强教师党支部和“双带头人”教师党支部书记队伍，不断加强对教师的政治引领，以教育家精神、科学家精神铸魂强师。要多措并举选优、育好、用活辅导员队伍，不断增强辅导员党性修养，推动工作规范化、科学化、精品化，不断创新辅导员队伍育人模式。

守方向之正、创标准之新，深化评价改革，提供制度支撑。推进高校党建引领育人，要以教育评价改革为牵引，建立健全科学合理的评价体系。要突出立德树人，改革院系评价，坚持把立德树人成效作为评价院系工作的根本标准，将落实党的全面领导、坚持正确办学方向、加强和改进党建带团建、做好思想政治工作和意识形态工作、维护安全稳定等作为评价院系及其领导班子的重要内容，推动院系党组织狠抓党建育人。要强调以德为先，改革教师评价，坚持师德师风建设第一标准，将师德表现作为教师入职、绩效考核、职称（职务）评聘、岗位聘用和奖惩的首要指标，不断提升教师的思想政治素质和师德素养。要强化一线学生工作要求，在干部选拔任用中，设置学生工作经历门槛，推进管理干部学工岗位挂职，促进机关青年干部深入育人一线、深入青年学生。要坚持以生为本，改革学生评价，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，将以学业表现为主的单一评价方式转变为关注学生精神世界和思想品质的多样化评价机制。我们从供给侧改革角度全面梳理、整合“五育”项目资源，构建第一第二课堂融通的学业、“五育”、诚信“三张成绩单”，从思想品德、学业发展、实践经历等多维度全面、准确评价学生发展状况，引导学生争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的时代新人。

铸魂育人，国之根本。新时代新征程上，高校党委要坚持守正创新，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，通过夯实理论根基、丰富育人途径、强化基层党建、深化评价改革，全力推动高质量党建引领高水平育人，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献高校力量。

（作者：谭铁牛，系全国党建研究会高校党建研究专业委员会常务副主任委员、南京大学党委书记、中国科学院院士）

(责编：李昉、郝孟佳)