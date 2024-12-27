打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

搭建终身学习“立交桥” 拓展职业教育新天地

2024年12月27日08:06 | 来源：科技日报
小字号

原标题：搭建终身学习“立交桥” 拓展职业教育新天地

近日，教育部职业教育发展中心、高等教育出版社共同举办了“学习型社会建设典型案例宣传推介活动”。经过公开征集、重点培育、专家指导、绩效监测等环节，教育部从全国800余个项目中凝练了一批“学习型社会建设典型案例”，旨在进一步总结分享典型经验，营造推进学习型社会建设的良好氛围。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出，搭建终身学习“立交桥”，促进各级各类教育纵向衔接、横向沟通。如今，职业教育正在“立交桥”建设中发挥着关键作用。

群众身边的“技能充电站”

党的二十大报告提出“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新”，还提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。

北京师范大学首都学习型社会研究院教授、重庆工商职业学院特聘专家张伟远介绍，建立终身学习“立交桥”，实现职业教育、普通教育、继续教育、社会教育等互融互通、协同创新，已经成为推进教育强国建设的国家方略。

张伟远认为，经过多年努力，我国正在形成一套以资历框架为标准、学习成果认证为保障、学分银行为运作系统的成熟的终身学习体系。

具体来说，资历框架是职业教育、普通教育、继续教育、社会教育等沟通和衔接的基础性制度，用于衡量与衔接各类学习成果的等级和标准；学习成果认证是以资历框架标准，对学习者通过各类型教育获得的社会主义核心价值观、知识、技能、能力，给予相应的资历和学分；学分银行是基于资历框架，通过对学习者的学习成果进行认证，并根据一定的规则兑付为资历和学分的运作平台。

“职业教育是终身学习制度的主体之一，承担着科技创新和人才培养的责任。”张伟远说。

教育部职业教育发展中心副主任黄辉认为，职业院校管理体制和学校布局与学习型社会特征相适应。

我国职业院校数量多、层次全，可提供最接地气的专业教育与培训。职业院校通过校地联动、服务社区，向居民开放图书馆、体育馆、实验实训室等，能够让城乡社区居民共享职业教育资源，成为群众身边的“技能充电站”。

同时，职业教育专业覆盖广泛，可以有效满足不同群体技术技能学习需求。黄辉认为，2021年以来，教育部对接现代化产业体系，一体化设计中职—高职专科—职教本科专业，基本覆盖了国民经济的各个领域。这些专业不仅服务全日制学历教育学生，也是学校开展继续教育的重要依托，为开展各类技术技能学习培训、服务全民终身学习提供了广泛的专业支撑。

职业院校各显身手

新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确，建立健全职业学校教育和职业培训并重、服务全民终身学习的现代职业教育体系，既是职业教育功能作用的有机组成，也是学习型社会建设的重要任务和目标。

在“学习型社会建设典型案例宣传推介活动”上，多家职业院校作为典型介绍了本校在相关领域的创新做法。

湖南铁道职业技术学院继续教育学院院长李捷介绍，该校与中国铁路广州局集团有限公司共建产教融合基地，以“不求拥有，但求所用”的原则，共享共用培训资源和培训基础设备设施，包括1.8万平方米教学楼、2万平方米实训场、800平方米食堂、9大专业、44间实训室、涵盖室外三站两区间的12个专业实训演练场。

通过与中国铁路广州局集团有限公司的合作，湖南铁道职业技术学院在2018—2023年共完成对1万余名高职毕业生的岗前理论资格性培训。校企联合开展精英班组长、高铁工电供一体化融合、工电联整、班组长素质提升等培训，承办操作技能人员培训班300多期，培训量达每天10万人。

广西交通职业技术学院院长魏炜告诉记者，除了产教融合外，该校通过许多项目，参与到学习型社会的建设中。例如，该校应用了“三阶四步 教学管评”一体化平台，对施工现场专业人员素质评价与技能提升发挥了重要作用。在该校开展的退役军人无人机操控员执照培训当中，“三阶四步 教学管评”一体化平台发挥了训前评估、训中评审、训后回访等功能。学员也在这一平台的助力下，初步具备了在交通、测绘设计等相关工作当中操控无人机的能力。“我们还面向学习型社会的特点，开发了模块化的教学培训资源体系，以适应不同学生的学习需求，实现个性化教学。”魏炜说。

人职匹配是关键环节

张伟远认为，要继续发挥职业教育在终身学习“立交桥”中的重要作用，资历框架需成为上位标准。应通过不断探索与改革，形成一个连续的、被认可的行业资历阶梯，反映各行业对高技术高技能人才层次和水平的要求。

“我们应持续推进资历框架建设，既让职业教育学生同样拥有高学历，又让人们获得终身职业教育和培训的机会。”张伟远说。

发挥职业教育在终身学习“立交桥”中的重要作用，人职匹配是关键环节。张伟远认为，应推动同市场需求相适应、同产业结构相匹配的职业教育改革，为行业企业培养和输送人职匹配的高技能人才。

黄辉提出，应鼓励地方建立专门数据库，主动匹配区域和行业需求侧与教育供给侧。依托职业学校打造县域全覆盖的数字化职业教育教学点，探索构建基于数字化的虚拟学习社区，加快形成服务学习型组织、学习型社会、学习型大国建设的新优势。（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部