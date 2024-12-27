人民网北京12月27日电 （记者李依环）以“推进教育科技人才一体发展 加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在人民网“初心”报告厅举行。论坛上，人民网发布2024年高校思政课改革创新情况分析报告。

本报告由人民网舆情数据中心/人民在线提供学术支持。报告显示，2024年高校思政课创新发展主要呈现以下特点：一是坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进；二是厚植思政课文化底色，筑牢新时代力量根基；三是推进大中小思政课有效贯通，一体化协同育人；四是以数智技术激发创新活力，提高思政吸引力；五是锻造高质量思政教师队伍，培育造就时代新人。

根据各高校推进思政课改革的社会反响、信息传播量、主流媒体关注度、舆论反馈情况等维度，本报告在全国征集推介北大学生讲新思想、哈尔滨工业大学实景课堂思政课、南开大学法学“师生四同”实践育人大思政课、天津大学“人人门门堂堂”思政金课、对外经济贸易大学本硕博留一体化社会实践育人新范式、山东大学地方红色文化创新融入思政课等20个优秀思政课程案例，以期为高校思政课改革创新提供借鉴启示。

立足当前全国高校思政课开展情况，报告提出具体建议：一是坚持守正创新，丰富思政课内容体系；二是把脉教育对象，构建个性化学习方案；三是数智技术赋能，提升优质资源利用率；四是形成协同效应，推进思政课一体化建设等。

作为网上的人民日报，人民网始终重视思想政治教育宣传报道，积极建设大思政课云平台，与教育部相关司局推出“学习新思想当好接班人”“同上一堂思政大课”、职教学生读党报等品牌栏目和主题活动。未来，人民网也希望与全国广大高校携手合作，持续深化互联网“大思政课”共建机制，不断为新时代高校思想政治教育培育新势能、开辟新赛道、塑造新格局。

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