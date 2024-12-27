打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

人民网2024年高校优秀校园新闻作品发布 50所高校作品入选

2024年12月27日15:50 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月27日电 （记者孙竞、李依环）以“推进教育科技人才一体发展 加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在人民网“初心”报告厅举行。论坛上，人民网2024年高校优秀校园新闻作品发布，50所高校作品入选。

据了解，本次推荐活动共征集到600余篇作品。《楚健春：我何其幸运，能够点亮更多学生眼中的光》等16篇作品入选文字类优秀作品；《铸魂育人，真抓实干！中国矿大这样推进“大思政课”建设！》等8篇作品入选图片类优秀作品；《清华的约定》等11篇作品入选纪录片类优秀作品；《刷屏！东大校友黄雪梅，“跑”出奥运第一！》等15篇作品入选融合报道类优秀作品。

自2018年以来，人民网已连续七年开展优秀校园新闻作品推选活动，并依托人民网大学校长论坛公开发布。推荐活动旨在展示高校新闻战线年度优秀成果，发挥优秀新闻作品的示范和教育作用，鼓励校园媒体弘扬主旋律，传播正能量。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部