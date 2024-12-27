人民网北京12月27日电 （记者孙竞、李依环）以“推进教育科技人才一体发展 加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在人民网“初心”报告厅举行。论坛上，人民网2024年高校优秀校园新闻作品发布，50所高校作品入选。

据了解，本次推荐活动共征集到600余篇作品。《楚健春：我何其幸运，能够点亮更多学生眼中的光》等16篇作品入选文字类优秀作品；《铸魂育人，真抓实干！中国矿大这样推进“大思政课”建设！》等8篇作品入选图片类优秀作品；《清华的约定》等11篇作品入选纪录片类优秀作品；《刷屏！东大校友黄雪梅，“跑”出奥运第一！》等15篇作品入选融合报道类优秀作品。

自2018年以来，人民网已连续七年开展优秀校园新闻作品推选活动，并依托人民网大学校长论坛公开发布。推荐活动旨在展示高校新闻战线年度优秀成果，发挥优秀新闻作品的示范和教育作用，鼓励校园媒体弘扬主旋律，传播正能量。

(责编：郝孟佳、熊旭)