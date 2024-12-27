人民网北京12月27日电 （记者孙竞、李依环）“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。来自全国百余所高校的书记、校长、专家和师生代表聚焦主题展开深入研讨。

人民日报社副总编辑徐立京，教育部高等教育司副司长高斌，中国高等教育学会副会长、秘书长李楠出席并致辞。中国人民大学党委副书记郑水泉、北京师范大学党委副书记刘辉作为高校代表发言，北京邮电大学党委副书记、校长徐坤作主旨报告。

人民网2024大学校长论坛现场。人民网记者 翁奇羽摄

李楠表示，强国建设呼唤行动派，教育发展需要实干家。衷心希望各位专家以本次论坛为契机，碰撞思想火花，交流真知灼见，推广创新举措，共同为教育科技人才一体发展献计献策。中国高等教育学会愿与各方携手，做有理想、负责任的行动主义者，奋力推动高等教育高质量发展，为加快建设教育强国作出新的更大贡献。

郑水泉表示，当前，我国教育改革发展的背景、国内外环境都发生了根本性变化，这个根本性变化集中体现在我国教育迈入了建设教育强国的时代。为此，高等教育必须大力推进教育综合改革，以改革创新精神推动教育强国建设打开新局面、实现新发展。

刘辉表示，科技创新靠人才，人才培养靠教育。当前，教育强国建设已进入关键窗口期。站在继往开来的历史新起点，希望高校、媒体和社会各界携起手来，胸怀“国之大者”，矢志不渝为党育人、为国育才，大力推进教育科技人才一体发展，为加快建设教育强国作出新的更大贡献。

徐坤表示，要在新一轮科技革命和产业变革当中赢得主动，关键要有人才的支撑，教育领域要主动寻求改革。加快智慧教育发展要坚持以人为本，在真好用、真管用的应用开发上下功夫；要坚持学用结合，在真场景真实践的数字环境上谋创新；要坚持资源互通，在真联合真共赢的协同发展上聚力量。

当天，多位高校书记、校长聚焦“围绕立德树人根本任务，深化高等教育综合改革”“加强拔尖人才培养，激发高校科技创新内生动力”“强化科教融汇，加快科技成果向现实生产力转化”“推进高等教育数字化转型，塑造教育发展新优势”等话题展开深入研讨，进一步凝聚共识。

会上，人民网董事长、传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁发布“AI园丁计划”，助力提升全国大中小学师生的人工智能素养。根据计划，人民网将打造一系列人工智能教育基地；联动各方力量开展科普志愿服务；与高校深度合作，推动人工智能教育创新；征集宣传人工智能教育优秀案例；面向中小学教师提供免费培训；号召社会力量帮扶薄弱地区。

论坛上，人民网正式发布2024年高校思政课改革创新情况分析报告。北大学生讲新思想、哈尔滨工业大学实景课堂思政课、南开大学法学“师生四同”实践育人大思政课、天津大学“人人门门堂堂”思政金课、对外经济贸易大学本硕博留一体化社会实践育人新范式、山东大学地方红色文化创新融入思政课等20所高校的改革创新经验入选优秀思政课程案例。

人民网2024年高校优秀校园新闻作品当天发布。《楚健春：我何其幸运，能够点亮更多学生眼中的光》等16篇作品入选文字类优秀作品；《铸魂育人，真抓实干！中国矿大这样推进“大思政课”建设！》等8篇作品入选图片类优秀作品；《清华的约定》等11篇作品入选纪录片类优秀作品；《刷屏！东大校友黄雪梅，“跑”出奥运第一！》等15篇作品入选融合报道类优秀作品。

人民网主办的大学校长论坛已成功举办11届，累计600余位大学书记、校长参加研讨，在全国高校形成广泛影响，成为凝聚共识、助力中国高等教育改革发展的年度盛事。

(责编：李昉、熊旭)