2024年以来，在江西吉安城乡的城区、社区、景区，吉安市民和来自各地的朋友经常能欣赏到非遗文化——吉安采茶戏的精彩演出，这是属于吉安人民自己的经典文化演出和曾经的保留节目。

据了解，吉安地处赣江中游，历史上经济比较发达，崇文重教，素有“江南望郡”“文章节义之邦”“金庐陵”之称。正是吉安深厚的文化底蕴孕育了极具特色的地方戏剧——吉安采茶戏，是全国戏曲普查后确定的348个地方戏种之一，并于2021年5月被国务院公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性名录。因表演载歌载舞、语言诙谐风趣、唱腔通俗易懂，极富乡土气息和地方特色。

高校作为文化重地、人才高地和育人基地，承担着文化传承、服务社会的使命与责任。吉安幼儿师范高等专科学校于2023年正式成立办学，作为吉安地方高校，主动策应市委市政府文化强市战略，充分发挥艺术专业优势，分析非遗文化吉安采茶戏存在的人才缺失、文化事业发展亟需的现实，主动设置戏曲表演专业，并与市、县两级政府联合在校内开设吉安采茶班“三定向”、五年中高职一体化长学制大专班，积极探索“院团赋能、演训结合”的“四联”培养模式，打造吉安采茶戏人才“梦工厂”。自专业设置以来，师生联合社会演艺团队共参与各级各类演出60余场次，让吉安采茶戏老戏发“新枝” 、古韵生生不息。

产教融合、校团合作，是促进专业高质量发展的有效途径。近年来，吉安幼儿师范高等专科学校以吉安采茶戏专业定向班为平台，建立专业建设指导委员会，由校内的教育教学专家和院团的行业专家共同组成，制订戏曲表演专业人才培养方案的顶层设计；在人才培养具体实施过程中，与院团联合按照学校的教学管理规范和吉安采茶演员岗位职业能力要求，共同制定专业教学标准、课程标准、实践教学标准，共同建设常备剧目、曲目、演出资源库，共同实施教学及进行教学评价，形成育人共同体，让学生在岗位上学、教师在岗位上教，确保所培养的人才紧密贴合院团需求。

与此同时，吉安幼儿师范高等专科学校从戏曲表演专业定位出发，以剧目为主体建设课程体系，积极推行教师互派制度，一方面，剧团精选优秀师资力量入驻学校，为学生带来鲜活的舞台实践经验与前沿的行业动态知识；另一方面，安排青年教师深入剧团参与剧目创作与排演工作，使其在实践中磨砺教学技能，提升专业素养，打造一支理论与实践并重的师资队伍。另外，吉安幼儿师范高等专科学校围绕人才培养的目标需求，开展“早登舞台、多登舞台、理实交叉、贯穿全程”的实践教学模式，设定学生至少完成四个剧目的角色演绎任务，锤炼学生演技，积累舞台经验。与此同时，组建学生参与剧团的创作剧目排演及各类实践活动，让学生投身真实的演出环境，积累丰富的舞台经验，在反复的实践中锤炼技艺，提升综合素养。（邹宾艳、孙清波）

(责编：李依环、李昉)