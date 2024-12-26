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北京小学：课间做加法，快乐变乘法

白炅
2024年12月26日10:44 | 来源：人民网-教育频道
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老师和学生在课间打乒乓球。人民网 白炅摄

老师和学生在课间打乒乓球。人民网 白炅摄

上午9点，北京小学的课间铃声响起，六年级学生程幸跃快步走出教室前往乒乓球馆。“球馆离教室很近，我在课间会和老师、同学打球。这多出来的5分钟，让我既得到休息和锻炼，又可以为下节课做准备。”

从今年秋季学期起，北京市义务教育学校课间时间由10分钟延长至15分钟。“学校积极引导教师从课间管理者转向课间活动的参与者和设计者，鼓励师生共同设计多样化、个性化的课间活动，不仅丰富了孩子们的课余生活，更在无形中促进了他们的身心健康和全面发展。”北京小学副校长王燕说。

学生们在课间乐园玩拼图。人民网 白炅摄

学生们在课间乐园玩拼图。人民网 白炅摄

年级不同，运动有区别

王若渊就读二年级，课间喜欢到操场玩拼图、跳房子。“老师有时候还带我们玩迷宫、下象棋。”

北京小学根据不同年级孩子的特点和需求设计课间活动。低年级学生可以参与拼图、羊角球、击鼓传花等游戏；中高年级则进行集体跑步、跳绳等活动。同时，学校还利用室内场地，开展篮球、乒乓球及棋类等运动，培养学生的集体意识。

一年级二班班主任石妍已经在北京小学工作13年了，看着孩子们课间嘻嘻哈哈地跑着，跳着，她很开心：“课间的集体活动，让孩子们换了心情，也增进了感情，对团队意识的培养很有好处 。”有人担心课间活动时间长，孩子们会出现磕碰的意外，给老师带来额外的麻烦，对此，石妍认为：“不能因噎废食，我相信，每个老师都有能力照顾好孩子们 。”

一年级的同学课间跑步 。学校供图

一年级的同学课间跑步 。学校供图

“现在很多学校每天都有体育课，这对保持孩子心理健康有积极作用。”北京大学第六医院儿童病房主任曹庆久此前表示，需要注意的是，体育运动要保持频率、强度及持续的时间。

学生们在少先队大厅进行课间活动。人民网 白炅摄

学生们在少先队大厅进行课间活动。人民网 白炅摄

为确保学生科学有效地运动，北京小学设置由15分钟小课间、30分钟大课间、午饭后30分钟自由活动以及下午40分钟快乐健身构成的全天活动体系。

此外，学校还针对“小胖墩”“小豆芽”等设立“成长训练营”，通过课间和课后个性化指导与科学锻炼计划，帮助他们改善体质、健康成长、树立自信。

老师护导，安全有保障

“学校在各个场地安排护导教师，密切关注孩子们的安全状况。一旦发现不安全行为，护导教师会立即上前提醒。”王燕介绍。

北京小学的课间集体活动由班主任陪同学生，其余自由活动时间则是全体老师轮班守护。护导教师不仅是安全的守护者，更是兴趣的激发者。

学生们在班主任陪同下跑步。人民网 白炅摄

学生们在班主任陪同下跑步。人民网 白炅摄

“老师们积极规划，和学生一起设计课间活动。比如，师生们一起拼世界地图，既传授地理知识，又培养合作精神。这些活动不仅丰富了孩子们的校园生活，更促进了他们的全面发展。”语文教师张子豪说，“开学之初，孩子们依据兴趣选择加入乒乓球社、魔方社等社团，这些社团的孩子们在课间汇聚一堂，共同探索、讨论、游戏。护导老师也会适时给予指导和帮助，让孩子们在玩中学、学中玩，培养他们的兴趣和特长，无形中提升了学生的综合素质与团队协作能力。”

心理呵护，课间有温度

王燕表示，“学校一直以来秉承‘把孩子身心健康放在第一位’的育人理念。”

北京小学的心理教室，划分了情绪宣泄区、心灵阅读区、沙盘游戏区、心理档案区。“增加的这5分钟，让孩子们有更多时间在课间找我倾诉，因此我也把办公室搬进了心理教室，在这个温暖的小天地，每位学生都可以探索自我、成长心灵。” 心理教师魏来红说。

该校心理教师通过课间心理辅导、心理健康课及社团活动，为学生的身心健康成长提供专业支持。

“我们还计划设立智慧心理小屋，配备智能机器人与学生互动，提供个性化心理健康服务。”王燕补充道，“5分钟的微调，既是时间的延伸，也是空间的延展。”

学生们在少先队大厅下围棋。人民网 白炅摄

学生们在少先队大厅下围棋。人民网 白炅摄

学生们在护导教师陪同下跳绳。人民网 白炅摄

学生们在护导教师陪同下跳绳。人民网 白炅摄

(责编：唐婕、熊旭)

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