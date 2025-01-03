原标题：江西：全周期支持青年科技人才成长

“我们根据青年科技人才成长特点和发展需求，构建对青年科技人才的一体化、全周期支持体系，让青年科技人才起步有保障、担纲有机会、成长有通道、发展有平台，在江西高质量发展中有更多的获得感和成就感。”江西省科技厅党组成员、副厅长兼省外国专家局局长陈炜蓉在日前举行的“加强青年科技人才培养引进和使用”新闻发布会上介绍。

“我们着眼赶早一点、宽松一点、面宽一点、跟紧一点。”陈炜蓉说，省科技厅会同省财政厅启动实施职业早期青年科技人才培养专项，为22所省属高校、科研院所新入职自然科学领域科研岗位的博士毕业生，在5年内给予每人20万元非竞争性、自由探索类科研经费支持；赋予青年科技人才更大科研自主权，允许他们在项目实施期内自主调整研究任务不超过3次，助力他们选准科研方向、明确科研目标，走好科研“第一步”。

“我们在省级科技计划项目中，积极为青年科技人才提供更多担纲领衔机会。”陈炜蓉说，在基础研究方面，江西省科技厅加大省自然科学基金项目对青年科技人才的支持力度；在应用研究方面，启动实施省重点研发计划青年科学家项目；在服务发展方面，支持青年科技人才向基层一线和经济建设主战场流动。

此外，江西省科技厅着力建立健全“青年人才—领军人才—高层次领军人才”梯次引育体系。在相关科技计划项目的引育下，已有5人成长为院士。

“我们统筹推进创新平台建设与青年科技人才培养使用。”陈炜蓉说，江西在全国率先开展省重点实验室积分制绩效评价改革，把青年科技人才结构比例纳入省重点实验室优化重组条件要求以及绩效评价指标。江西先后举办4期“庐山对话”、9期“海外人才江西行”、14期“海智惠赣鄱”活动，南昌大学、南昌航空大学、华东交通大学等也先后举办国际青年学者论坛，积极搭建青年人才接轨科技前沿的交流合作平台。（记者魏依晨）

(责编：郝孟佳、李昉)