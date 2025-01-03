“亲爱的孩子们，如果你有什么心里话，请告诉‘知心奶奶’。”在江苏省南通市崇川区，一间名叫“知心奶奶”的谈心室里总是充盈着欢声笑语。寒来暑往，“知心奶奶”们在这里倾听孩子们的烦恼，解开一个个心结。

这些“知心奶奶”并不是孩子们的亲奶奶，而是一群平均年龄70多岁的老人，他们默默坚守20多年，用爱的雨露滋润青少年健康成长。近日，中共中央组织部授予江苏省南通市崇川区“知心奶奶”群体“全国离退休干部先进集体”称号。

“知心奶奶”们的故事，要从2002年讲起。

这一年，参加过抗美援朝的志愿军老战士、南通师范第二附属小学离休教师颜怡，在崇川区学田苑小区挂出了信箱。她表示愿意倾听孩子们的悄悄话，帮他们排忧解愁，并保守秘密。不久，信箱就收到十多封求助和倾诉信件。

年幼的小黄因父母离异，父亲不肯给抚养费，母子二人生活异常艰难。收到求助信的颜怡第一时间找到小黄，不仅帮助他向其父亲追要抚养费，还为母子俩寻找离学校较近的出租房。一次次的关心探望，帮助小黄走出了困境，顺利完成学业。

颜怡帮扶青少年成长的故事不胫而走，越来越多的青少年和家长带着烦恼困惑，前来寻求帮助。在街道社区的支持下，2003年，当地公开招募了8名热心志愿服务的老人，正式成立“知心奶奶”群体。

此后，越来越多的离退休老人受到感召，加入关爱孩子的行列。退休工程师冯迪彩特别关注一对来自安徽的龙凤胎兄妹，她像亲奶奶一样帮兄妹俩找到合适的学校，鼓励他们发挥特长，选择自己喜欢的专业，最终哥哥成为厨师，妹妹成为护士。

2008年，“知心奶奶”群体正式在崇川区民政局登记注册，党支部、理事会、监督委员会等相继成立，制定了组织章程，完善了各项制度。“知心奶奶”谈心室也从原来6平方米的车库搬到了新建的紫荆花社区公共服务中心，少儿图书室、电子阅览室、“儿童之家”陆续建成，更好满足孩子们快乐成长的需要。

“让孩子心里充满阳光，让苦闷委屈远离每一个孩子。”抱着这样的想法，“知心奶奶”群体的工作逐渐从心理疏导延伸到全方位帮扶。

奶奶们创办了“青爱小屋”，定期开展爱心教育活动，对青少年进行心理健康和卫生知识教育，并引导家长树立正确的家庭教育观；打造“七彩周末课堂”，由“知心奶奶”们和南通大学教育科学学院研究生志愿者轮流值班，面向外来农民工子女提供亲情陪伴、课业辅导、兴趣培养等公益服务；10多位“知心奶奶”被聘为崇川区“特邀检察官”“未成年人特邀关护员”，协助司法部门挽救网瘾、失足青少年……

20多年来，数十本“谈心记录簿”记满了关爱青少年健康成长的心迹。“知心奶奶”们累计提供爱心服务5万余人次，重点结对帮扶300多名孩子，帮助他们完成学业、融入社会，其中10多名孩子获评“江苏美德少年”“南通市十佳三好标兵”等荣誉称号。由“知心奶奶”们发起成立的“小太阳成长基金”，多年来募集善款近50万元，资助贫困学生900余人次。

大爱无声，接力传承。20多年来，“知心奶奶”群体已由最初8人发展壮大到40人，其中还有几位爷爷加入。他们最小的年近六旬，最大的已是耄耋之年，却依然满怀热情地参加活动。

“虽已退休，还不算老；尚能奉献社会，夕阳正好！”今年80岁的蔡松英是最早一批加入的“知心奶奶”，这句话被她写在了工作日记的扉页上。蔡奶奶说，这是自己作为一名老党员应有的自觉追求，也是“知心奶奶”的共同心声。

（据新华社电 记者柯高阳）

(责编：郝孟佳、李昉)