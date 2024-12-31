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打牢基础，培养人工智能时代创新人才

2024年12月31日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：打牢基础，培养人工智能时代创新人才

智能家居、自动驾驶、个性化医疗……不知不觉中，人工智能正在悄然走进我们的生活。

享受便利的同时，掌握它们背后的核心技术更为重要。如何培养更多懂人工智能、会应用人工智能、能研发人工智能的人才？近日，教育部印发《关于加强中小学人工智能教育的通知》（以下简称《通知》），强调要加强顶层设计和部门协同，统筹推进中小学和大学人工智能教育一体化发展，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。

人工智能教育进校园，有哪些难点和重点？如何借此激发青少年创新活力？记者走进校园一探究竟。

新趋势：拥有跨学科创新素养，才能成为人工智能时代主人

记者在采访中了解到，教育部门高度重视人工智能领域人才培养，并将人工智能教育列为国家发展战略的关键一环。早在2017年国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中，就明确提出在中小学阶段设置人工智能相关课程。2022年，教育部印发的《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》再次提出将人工智能作为课程内容。

人工智能教育进校园，难点有哪些？

不少专家表示，随着人工智能技术迅猛崛起，人才培养正迎来一场前所未有的深刻变革。长期以来，教育重心在于传授基础知识和技能；在人工智能时代，教育的着力点将更加聚焦于培养创新思维和数字素养等高阶能力。

人工智能教育进校园，学生要学些什么？

华南师范大学副教授宋宇认为，“首先要学习如何同机器打交道；其次要学习一些高阶思维，比如计算思维、创新思维、互动和合作思维；第三要学习运用核心知识的能力，能举一反三，学会迁移、创造。”

在教师们看来，人工智能时代“人机对话能力”包含诸多方面。“对于小学生而言，要学习人工智能硬件、软件课程，需要重点培养的是计算思维，包括顺序思维、分解思维、循环思维和条件思维，并对逻辑思维、创新思维能力提出了更高要求。”北京市海淀区一位小学教师告诉记者。

“综合来看，人工智能时代对教育目标、人才培养目标提出了新要求：我们需培养学生成为智能技术的主人和智能时代的创新型人才，培养学生在智能时代的大视野、大思维、大能力；培养学生具有支持复杂问题解决的学科素养甚至跨学科素养，支持创造性任务解决的科学素养与创造力，发展以人机协同思维为核心的新型数字素养，以及面对人工智能技术及产品能保持理性思考，并辨别真假和优劣的审辨思维。”北京师范大学教育技术学院教授、学习设计与学习分析重点实验室主任冯晓英说。

新探索：开课程、办活动、用平台，各地“试水”AI教育进校园

有了人工智能，校园生活更精彩——

山东青岛市二十六中“人脸识别技术”课、天津益中学校“设计并制作智能门锁”课、北京海淀实验四小“宾果机器人”进校园……今年2月，教育部公布了184个中小学人工智能教育基地名单，引领更多学校在人工智能教育实践领域作出积极探索。一些企业、机构的智能实验室、科技馆等产学研一体化场所也面向中小学生开放，为学生提供更多生动的学习场景。

在课堂上，和你辩论的对手，可能不是真人而是AI——围绕官渡之战、赤壁之战中曹操的人物评价，福建厦门市龙湫亭实验学校历史课堂上，学生们正在和生成式AI进行一场辩论。人机之间多轮对话你来我往，激发了思维碰撞，也改变着学生“认识三国史”的方式。

只需用手机轻轻一扫，学校一草一木都会“说话”——走进江苏南京市朝天宫民族小学，用手机扫码，校园“元宇宙小导游”就带领游客进入一场奇妙的探索之旅。进入该校元宇宙体验馆，还能体验与江豚互动、探索航空航天科技、观看动态画作等沉浸式项目。

“从‘元宇宙校园’进入元空间，就有一个数字人出现，为大家介绍相关知识。”该校六（1）班学生杨曦云说。

“为提升学生人工智能素养，激发他们对元宇宙技术和数智化学习的兴趣，学校开展了一系列活动。”朝天宫民族小学校长李万青介绍，在人工智能助学课堂上，学生们可以创作诗歌和音乐，并借助元宇宙技术展示自己的创作成果。

学生亲手设计小程序翻译动画片——在华南师范大学附属广州大学城小学四年级课堂上，师生共用AI开发一款翻译软件，并用其翻译英文动画片的字幕。该校老师黄嘉华向学生们展示了AI翻译工具的工作原理，动手能力强的学生自己便可动手编程设计出一款翻译小程序。目前该校三到六年级都开设了人工智能课，每两周一节，通过广州中小学人工智能教学平台开展教学。

“人工智能课已进入广州市中小学课程表。针对广州市中小学人工智能教育普及和支撑服务项目，我们希望在人工智能教育平台数字化基座上，生成广州特色精品课程和资源，助力拔尖创新人才培养，探索‘人工智能+’在中学教育中的实践。”广州市电化教育馆副馆长罗胜涛表示。

新展望：创新组织支持和教研模式，破解师资不足、模式僵化难题

记者了解到，目前，我国信息化教育教学环境日益完善，但人工智能教育软硬件资源配给尚不均衡，打造面向中小学的优质人工智能教育，仍有诸多问题待破解。

“教师队伍是当前人工智能教育短板，区域间、城乡间差异很大。加强人工智能教育，最迫切、最关键的是，要为教师人工智能教学素养提升、教学创新提供支持，而传统依靠本校资源的校本教研很难满足需求，无法真正起到引领和支持作用。”冯晓英说。

如何补短板？《通知》提出，要推动规模化教师供给，将人工智能教育教师培训纳入计划，提高教师专业化水平。冯晓英建议，应打破学校界限，引入外部资源撬动教师教学变革，积极探索政府政策牵引、高校学术引领、学校实践落地、企业技术支持“四位一体”的组织支持机制，并搭建跨学校、跨区域的教研共同体，提升教师人工智能教育素养，建设一支高水平创新型教师队伍。

面对这一问题，在今年5月举行的中小学创新人才培养高端论坛上，发展中世界工程技术院院士韩力群表示：“目前，中小学人工智能教师资源严重短缺，部分教师对这门新兴课程存在畏难情绪。为克服这一挑战，同教材相对应的，更翔实、更普惠、更具备实操性特征的师资培训资源建设应跟上。”

记者注意到，为弥合城乡教育水平差距造成的“资源鸿沟”，《通知》要求做好城乡统筹，加大对农村和边远地区学校的支持力度，推动教师流动，利用网络平台实现城乡学校人工智能教育相关课程互联互通。

“要做好农村学校的AI教育，关键在于让学生不仅重视学习知识本身，还要‘学会学习’。否则，就是给农村学校配备了AI教学设施设备，这些设施设备也可能被闲置。”21世纪教育研究院院长熊丙奇表示。

除了资源分布不均衡，如何突破传统教育方法、实现教学模式革新也是当前人工智能教育面临的主要问题。对此，《通知》强调，要结合人工智能技术的特点，大力推进基于任务式、项目式、问题式学习的教学。

“教学模式不变，人工智能教育的终极目的便无法达成。因此，须打破传统的‘以教为中心’、关注知识传递和技能学习的教学模式，真正建立‘以学为中心’、关注真实复杂问题解决、强调协作探究的教学模式；打破单一学科壁垒，建立信息科技教师与其他学科教师联合备课教研、开展‘AI+X’跨学科教学的常态化教学教研机制。”冯晓英表示。

（记者 王轩尧 周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)

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