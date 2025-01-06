人民网北京1月6日电 （记者孙竞）4日，中国政法大学与北京理工大学举行战略合作协议签约仪式。两校将联合实施“法学专业”和“信息管理与信息系统专业”联合学士学位培养项目，自2025级开始招生，拟每年每项目各招生30人。

北京理工大学校长、中国科学院院士姜澜和中国政法大学校长马怀德代表两校签署战略合作框架协议。

根据协议，双方抢抓教育数字化发展机遇，充分发挥北理工在计算机、人工智能、大数据等领域教育与科学研究的领先优势，法大在法学等领域教育与学术研究的核心优势，在人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、校园建设、社会服务、国际交流等方面开展深入合作。

除了实施联合学士学位培养项目之外，两校还将同时开展全日制本科生交换学习项目，每学期互派不超过10名交流生去对方学校相关专业开展一个学期的学习。通过深入合作，共同探索复合型拔尖创新人才培养模式，构建新文科与新工科建设新范式，实现高质量发展，为国家培养数字经济社会需要的堪当时代大任的高水平人才。

北京理工大学党委书记、中国工程院院士张军表示，希望双方基于各自优势，加强跨学科合作，推动数智技术赋能“文工”交叉融合，谋划国际治理领域和国家安全领域拔尖创新人才培养，推进“智慧法学”建设，合力开展跨学科研究，高水平打造协同创新发展高地。

中国政法大学党委书记姜泽廷表示，希望两校以签约为契机，共同应对人工智能等科技变革带来的产业结构与社会结构调整的矛盾与挑战，推动前沿科技与法治建设的交叉融合，在战略支撑、人才培养、社会服务等方面，合力打造新时代校际合作的示范标杆。

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