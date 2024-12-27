人民网北京12月27日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛今天在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。成都理工大学校长许强指出，高校要进一步推进教育教学一体化综合改革，打破学科专业壁垒，培养文理通融的跨学科、跨专业的复合型人才。

成都理工大学校长许强。人民网记者严川吉雨摄。

许强指出，科学研究向“四极”发展，即：向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，不断突破人类认知边界。当前，原有的学科划分体系已不能满足时代需要，高校要打破传统学科之间的壁垒，增强不同学科之间的相互联系、相互促进与相辅相成。同时，改变原有的科研范式，开展有组织科研，围绕解决重大科学问题协同攻关，产出更多原创性、颠覆性的科技成果。

“培养青年拔尖创新人才的意义重大，不仅为经济社会的高质量发展注入创新活力，也是科技创新的内生驱动力。”许强认为，提升高校科研创新能力，首先要培养支撑中国式现代化的拔尖人才。“在人才培养方面，我们面临的两大问题，一是学生缺乏创新意识，二是学科有些窄。”许强认为，高校应从本科阶段开始，就重视培养具有创新意识和能力的拔尖人才，引导学生转变学习观念，提高对接社会的主动性，在需求导向、问题导向下激发学生的创新思维和探索精神。

如何培养一顶一的拔尖创新人才？许强指出，不能是流水线、产品化的培养，应该是个性化的培养。结合成都理工大学的实际工作，他介绍说，近年来学校在人才培养方面做到“文理通融、拥抱智能”，形成了科教融汇、产教融合、职教融通的模式，在教学形式、手段、内容等方面进行数字化转型，与企业广泛联合，让学生参与到重大工程建设当中，不断实现科技创新与国家需求的对接。

“通过数智赋能人才培养，打通校内校外优势资源循环互补，为拔尖人才的发掘、培养、提升注入极大的创新动能。”许强谈到，未来，学校将继续贯彻这些创新理念，让不同学科在校内持续进化、百花齐放、交叉融合；同时，积极拥抱新产业、新技术、新机遇，让更多学生和老师成为符合新时代发展需求的拔尖人才。（孙竞、实习生王若冰）

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