打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

哈尔滨工程大学千余名师生雪地上“造航母”

2025年01月08日08:26 | 来源：科技日报
小字号

原标题：哈尔滨工程大学 千余名师生雪地上“造航母”

图为哈工程师生在雪地上绘制的画作。受访者供图

图为哈工程师生在雪地上绘制的画作。受访者供图

　　近日，哈尔滨工程大学（以下简称“哈工程”）1600余名师生以地为布、以雪为墨，绘制出一艘长196米、宽40米的雪地航母“福建舰”画作，以及亚洲冬季运动会吉祥物“滨滨”“妮妮”的可爱形象。

　　在绘制过程中，哈工程师生运用了北斗RTK差分实时动态定位技术。哈工程智能学院2024级研究生郑志鹏说：“这项技术利用卫星发射出电磁波，通过测量信号往返时间来计算每个点位到卫星的距离。RTK差分定位技术设置了一个明确的坐标基准站，卫星同时对移动的导航设备和基准站进行定位。基准站根据卫星定位数据和自身的坐标，计算出差分值，并将这些数据实时传给移动导航设备，从而实现厘米级的精确定位。我们再结合视觉技术，使得定位过程更加直观、便捷。”

　　据悉，这已经是哈工程连续第六年举办“雪舰”活动。六年间，哈工程不断升级这场“年度盛事”。参与活动的师生人数从最初的100人增加到现在的1600多人，参与的教学单位也从最初的两个学院扩展到全校所有学院。“雪舰”活动已成为哈工程打造的一张独特的冰雪校园文化品牌，同时也是一堂生动的思政课和科普实践课。（记者朱虹）

　　

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部