原标题：哈尔滨工程大学 千余名师生雪地上“造航母”

图为哈工程师生在雪地上绘制的画作。受访者供图

近日，哈尔滨工程大学（以下简称“哈工程”）1600余名师生以地为布、以雪为墨，绘制出一艘长196米、宽40米的雪地航母“福建舰”画作，以及亚洲冬季运动会吉祥物“滨滨”“妮妮”的可爱形象。

在绘制过程中，哈工程师生运用了北斗RTK差分实时动态定位技术。哈工程智能学院2024级研究生郑志鹏说：“这项技术利用卫星发射出电磁波，通过测量信号往返时间来计算每个点位到卫星的距离。RTK差分定位技术设置了一个明确的坐标基准站，卫星同时对移动的导航设备和基准站进行定位。基准站根据卫星定位数据和自身的坐标，计算出差分值，并将这些数据实时传给移动导航设备，从而实现厘米级的精确定位。我们再结合视觉技术，使得定位过程更加直观、便捷。”

据悉，这已经是哈工程连续第六年举办“雪舰”活动。六年间，哈工程不断升级这场“年度盛事”。参与活动的师生人数从最初的100人增加到现在的1600多人，参与的教学单位也从最初的两个学院扩展到全校所有学院。“雪舰”活动已成为哈工程打造的一张独特的冰雪校园文化品牌，同时也是一堂生动的思政课和科普实践课。（记者朱虹）

(责编：李昉、郝孟佳)