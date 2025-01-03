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“琅琊”海洋大模型发布

对提升全球海洋预报准确性具有重要意义

2025年01月03日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：“琅琊”海洋大模型发布

2024海洋人工智能大模型琅琊论坛日前在中国科学院海洋研究所青岛古镇口园区召开。来自国内30余家科研院所、高校、企业的100余名专家学者围绕“人工智能大模型助力海洋科学研究”这一主题展开交流研讨。会上，中国科学院海洋研究所自主研发的“琅琊”海洋大模型1.0正式发布，该模型对提升全球海洋预报准确性具有重要意义。

中国科学院海洋研究所所长王凡介绍，“琅琊”海洋大模型是面向海洋状态变量预报研发的新一代人工智能大模型，是该所近年来在人工智能与海洋科学交叉领域取得的重要成果。该模型融合了先进的人工智能算法与专业的海洋科学知识，1.0版本已实现对全球海洋状态变量的中短期高精度预报，可一次性预报未来1至7天的温度、盐度、海流等全球海洋状态变量，显著提升了全球海洋预报的准确性与可靠性。

研发团队表示，“琅琊”海洋大模型将在实际应用场景中不断迭代，2.0版本将引入对台风、降水、海浪、海冰等海洋现象的预报，进一步提升对海洋灾害等复杂海洋现象的预报能力，为海洋环境安全保障、全球气候变化应对、海洋资源开发及海洋防灾减灾等提供更强支撑。（记者刘艳杰、朱楠）

(责编：李昉、郝孟佳)

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