收获友谊 拓宽视野

林 波 赵佰慧 厉学润

考察团师生在天一阁合影。

宁波诺丁汉大学附属中学供图

“宁波港口的壮阔景象令人震撼！此番归乡之旅，让我深切体会到了宁波‘书藏古今，港通天下’的魅力”“我梦想着未来能在宁波求学，尤其是宁波诺丁汉大学，那是我学术旅程的理想港湾”……参访宁波后，澳门甬籍青少年发出这样的感慨。

近日，宁波诺丁汉大学附属中学携手澳门教业中学共同举行了澳门甬籍青少年赴宁波学习交流活动。

此次活动由浙江省万里教育集团和澳门宁波联谊会主办。活动启动仪式上，浙江省万里教育集团总裁林良富分享了万里教育集团与澳门教育界的合作成果，期待今后为甬澳两地学生提供更优质的教育资源。宁波诺丁汉大学附属中学校长雷自平表示，希望通过此次交流活动，同学们能深入了解宁波的历史与文化，留下对家乡和宁诺附中的美好回忆。

澳门教业中学校长贺诚表示，近年来，越来越多的澳门青年来到内地求学，融入内地大众创业、万众创新的热潮中，共享发展机遇。这次赴甬是一次珍贵的寻根之旅，是感受家乡文化的重要契机，希望同学们通过实地考察和交流，收获友谊，拓宽视野，提升自身的能力和才干。

在甬期间，考察团师生先后赴天一阁、慈城古镇、宁波梅山港、宁波博物馆、宁波诺丁汉大学等地，体验宁波风土民情，品尝家乡传统美食，参观世界一流的港口设施和国际化的大学校园，沉浸式感受宁波的历史文化和发展脉搏。

宁波市教育局相关负责人表示，此次活动不仅加深了甬澳两地师生之间的相互理解和情谊，更是在澳门甬籍青少年心中播下了爱国爱乡的种子，为两地两校未来更深层次的合作打下基础。

(责编：李依环、李昉)