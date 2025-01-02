原标题：全国首个人工智能艺术学院在天津成立

2024年12月30日，全国首个人工智能艺术学院在天津美术学院揭牌。这是在人工智能技术快速发展背景下天津美术学院探索“新艺科”建设的一项重要举措，也是我国高等美术教育的创新突破。

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能已成为驱动新质生产力的重要引擎，天津美术学院充分发挥学科特色及办学理念，进一步探索艺术与科技的融合，加快在人工智能艺术的研究、教学和创作上的布局，培养具备艺术与科技综合素养的创新人才。

学院目前共设1个本科专业以及数据艺术和生成艺术、脑科学与智能艺术、元宇宙和游戏化学习、智能体艺术与机器人设计等4个研究生教学方向，导师组由校内硕士研究生导师和校外人工智能领域学者与行业专家组成。

“我们通过搭建艺术家与科学家、科研机构、创新型企业的工作平台，促成艺术家和科学家携手，努力在人工智能艺术的方法、工具、场景等方面取得变革性突破。学校将以人工智能艺术服务天津市城市更新和京津冀一体化经济社会发展，在智能制造、智能交通、人形机器人设计、脑科学研究、科学传播和科普、新形态公共艺术、社会美育等领域勇担当、善作为。”天津美术学院院长邱志杰说道。

天津市教育委员会副主任罗延安指出，天津美术学院人工智能艺术学院的成立，将为天津乃至全国的艺术教育开启新的视野、注入新的活力，推动艺术与科技的深度融合，培养出更多具有国际视野、创新思维和实践能力的新型艺术人才。

同日，中国科学技术馆等4家单位与天津美术学院签订战略合作书，为人工智能艺术学院的教育教学、科研创作和人才培养搭建优质平台。（记者董山峰、王艺钊）

(责编：李昉、李依环)