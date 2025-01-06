浙江杭州成立“小哥学院”

本报记者 杨 昊

擦拭海产水缸，给商品称重，准备试吃活动。

上午10点，位于浙江杭州的盒马鲜生西投银泰城门店海鲜水产部主管吴超开始忙碌。

几年前，从老家四川来到浙江杭州，吴超从外卖骑手做起：“那时每天在路上跑，累了就在电动车上眯一会儿。”

吴超的“飞驰人生”因为一条招生信息而“慢了下来”——杭州市西湖区和浙江开放大学联合成立“小哥学院”，吴超随即报了名。2022年，30岁的他成为“小哥学院”首批学员。

“我读的是工商管理专业。上课基本在工作日晚上。”那时，每天晚班结束，吴超就一头扎进会议室，观看视频课程回放。

“哟，吴超又开始学习了！”同事常打趣他，吴超笑着回应：“回去怕静不下心，在这儿能踏踏实实学。”

翻开吴超的教材，笔记密密麻麻。“学习周期两年半，每年修满学分就能报销学费。”吴超说，“同学们都特别珍惜，本科毕业最低要求72学分，我修满了82学分！两年多来，平均每周用在学习上的时间超过10个小时。”

“作业必须按时交，成绩不及格要补考。”浙江开放大学相关负责人表示，学校对“小哥”严格管理考核，杜绝“放水”。

“重要的是学习和实践贯通，学以致用。”吴超指着柜台上的“元气蒸”黑虎虾，“这就是一个例子。”

根据企业规定，水产一旦死亡就必须丢弃，不得出售，导致一定程度的折损。“能不能既减少折损，又促进销售？”经过成本控制课的学习后，吴超想出了“元气蒸”的点子。

“将部分海鲜提前蒸制加工，打折销售，既丰富了产品线，还让有需要的顾客得实惠，降低折损率，增加门店收入。”点子实践后，吴超一天最多能卖200份，其他门店也在推广。

“入学一年多，我从日送百单的‘金牌小哥’，升为了初级主管。”吴超说。

优化创业促进就业政策环境，支持和规范发展新就业形态。“小哥学院”以学历技能提升为切入口，拓宽新就业群体职业发展渠道，吴超和其他130名“小哥”都是受益者。

“答辩通过就有毕业证，学信网上能查到！”吴超最近忙着写毕业论文，“没想到，当‘小哥’也有机会圆大学梦！”

不久前，在杭州市西湖区转塘街道长埭村村委会，“小哥学院”党支部党员大会举行，吴超和“饿了么”骑手陆书霞、“顺丰小哥”肖晨一起，庄严宣誓，成为预备党员。2024年，他们代表“小哥学院”参加的创新项目还获得了浙江省国际大学生创新大赛金奖。

新就业群体的路，正越走越宽。

《 人民日报 》（ 2025年01月05日 04 版）

(责编：李依环、李昉)