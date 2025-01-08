原标题：多项中国自主的知识体系成果发布

1月6日，由中国人民大学和中国国家版本馆联合主办的“中国学术：自主的知识体系成果2024年度发布会”在中国国家版本馆举行。活动梳理盘点2024年中国学术重要原创成果，并发布“学术世界”“文脉链”及原创学术理论分析报告等中国2024年度哲学社会科学领域重要学术成果。

中国人民大学发布“中国哲学社会科学自主知识体系数字创新平台——学术世界”建设成果。

2024年4月25日，“学术世界”一期正式发布，推出全国首个“哲学社会科学主文献平台”、首个“哲学社会科学预印本平台”。其中，“哲学社会科学主文献平台”是一个高校研读学术精品的指南，一期建设从近十年全国发表的400多万篇论文中精选0.5%的优质论文；“哲学社会科学预印本平台”基于区块链等技术建设，能够快速发布研究成果，满足作者、读者、期刊、机构等多角色使用需求。“学术世界”上线8个月后，注册人数28000余人，签约合作共建期刊400余家，推动了学术交流与传播新生态建设。

中国国家版本馆发布国家数字版本登记注册与可信认证服务平台——“文脉链”建设成果。

“文脉链”构建面向数字版本登记注册与可信认证服务体系，汇聚各类数字版本数据，实现版本资源的权威登记与可信认证。该平台依托区块链技术，以国家版本数据中心版本元数据为根基，对接数字内容版权标识相关标准规范，面向公众及机构用户，支持对中华古籍和民国文献数字版本、当代出版物数字版本、网络文学、音视频等各类数字版本登记注册和权威认定，实现了相关信息的可信、可追溯，为社会及行业提供版本文化信息可信认证服务，为国家数字版本典藏、交易、认证提供“根结点”和基础支撑。该平台由中国国家版本馆于2024年研发，目前，已完成第一期建设。

中国人民大学书报资料中心发布《导向·标准·示例：中国哲学社会科学原创学术理论分析报告》。

报告指出，概念、理论和方法是知识体系的核心要素，应成为学术评价的重要对象。报告遴选出10个中国哲学社会科学原创学术理论示例。报告还分析了我国哲学社会科学理论创新的成绩与问题，并对“原创导向学术评价”的未来发展提出建议和展望。

当天，中国人民大学向中国国家版本馆捐赠该校复印报刊资料系列期刊。中国人民大学、复旦大学、华东师范大学、中国社会科学院等高校、科研院所发布《马克思的金融理论研究》《唐五代诗全编》《中国近代思想通史》《文明论的历史哲学》4项中国自主的知识体系成果。

其中，总字数超1800万字、分装50册的《唐五代诗全编》是一部校录全部存世唐诗的大型总集，收录4000余名唐代诗人的诗作逾55000首，由复旦大学中国语言文学系教授陈尚君团队历时40余年完成。

2023年4月24日，中国人民大学发起成立“建构中国自主的知识体系大学联盟”，形成了中国自主的知识体系成果发布机制，每个季度举办“中国自主的知识体系成果发布会”，定期梳理中国哲学社会科学自主知识体系建构进程中的重要学术成果。截至目前，已成功举办5场季度成果发布会、2场年度成果发布会，推出了一系列创新性、探索性、引领性的成果。（记者张亚雄）

(责编：李昉、郝孟佳)