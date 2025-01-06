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重庆大学有了AI辅导员

2025年01月06日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：重庆大学有了AI辅导员

记者1月2日从重庆大学获悉，该校人工智能辅导员“润欣”日前全面上线。这是全国思政领域率先建成使用的“大模型+跨业务系统融合”的多智能体人工智能辅导员。它能准确理解并快速响应用户的复杂提问，还能从庞大的知识库中精准检索相关信息，提供逻辑清晰的回复。

据了解，相较于其他仅限于问答的服务，“润欣”实现了与业务系统的有效交互，并采用了多智能体调度技术，能在统一交互平台上处理多样化任务。

重庆大学党委学生工作部副部长郑恒毅介绍，“润欣”具备强大全面的知识库，目前已建设的知识库涉及常用制度文件、课程学习、日常事务、第二课堂、就业指导、心理健康、校史校情等20多个领域，覆盖超1万个知识点。通过自学习能力持续迭代，“润欣”能为同学们提供全方位的咨询与服务。此外，“润欣”联动重庆大学智慧学工平台，以及学校教务、党建、后勤、图书馆等多个业务平台，为学生提供方便、快捷的一站式智慧服务。“润欣”还为学生反映问题、学校通知发布建立了生校直通渠道。

据统计，“润欣”从2024年8月试运行至今，已有超1万人次新生使用。

郑恒毅介绍，人工智能辅导员有望弥补辅导员配备人数不足、专业化不够的短板，解决辅导员日常工作中的矛盾问题，打破辅导员与学校各部门之间的信息壁垒。它还能满足学生便捷、高效获取教育资源的需求，为辅导员工作向精细化、个性化方向发展提供支撑，赋能思政工作步入智慧思政新阶段。

据了解，下一步，重庆大学还计划筹建“人工智能+立德树人”校企联合实验室，研发更多智能化解决方案和服务平台。（记者雍黎）

(责编：李昉、李依环)

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