在河南洛阳市涧西区长安路街道长安路二社区共享自习室内，孩子们在学习。李卫超摄/光明图片

浙江岱山县秀山乡秀南村“民生小铺”里，放学后的小学生在下棋。新华社发

广东深圳市龙岗区党群服务中心开设的共享自习室一景。受访者供图

共享自习室，正逐渐成为新的 “打卡”点。

几张桌子，数盏灯光，这片学习天地虽小却美，灵活又富有生气。它是年轻人的梦想加油站，是社区居民的心灵栖息之地，更“意外”成为“三点半难题”的一种解法。

这一空间的开拓和营造，承载着人们怎样的关注与期待？它为我们推进公共文化服务高质量发展带来了哪些启示？

免费自习室开到了“家门口”

冬日里，夜幕降临，阵阵寒意袭来。不过，这间40多平方米的共享自习室内，却热气腾腾。

这间暖心小屋，位于河南洛阳市涧西区长安路街道长安路二社区的党群服务中心。这是一座颇具历史感的建筑，去年9月，一楼的一间阅读室摇身一变，成为共享自习室。没想到，不到两个月的工夫，这里的座位就变得十分抢手。

高爱学是长安路二社区党群服务中心的一名工作人员。不长时间，她就摸清了“用户行为习惯”。白天来学习的，主要以妈妈们和备考、创业青年为主，咖啡配好书，享受难得的独处时间和安静舒适的学习环境。下午四点半一过，这里就是中小学生的天地。“3米多长、1米多宽的长方形木桌，被大小邻居们围着坐满是常态。”她欣喜地说。

“之前，孩子放学早，家长下班晚，老人又不会辅导功课，‘三点半难题’一直困扰着我。现在共享自习室一开，问题迎刃而解。大人和孩子都很安心。”聊起共享自习室，家住七号街坊的王女士兴奋难掩，打开了话匣子，“孩子就读的小学就在社区内，距离共享自习室不过200米，高年级的孩子放学自己就能找过来。WiFi、打印机、饮水机，学习可能用到的东西一样不缺，更惊喜的是，还有退休老师志愿来帮忙辅导。孩子们互相带动，学习氛围特别好。”

记者注意到，去年以来，全国多个城市因地制宜，陆续在老百姓“家门口”免费开放了一些自习室。据了解，绝大多数自习室都是利用社区已有的阅读室、会议室、活动室等公共空间升级改造而成。相比商业运营的自习室，“家门口”的自习室书卷气和文化味更加浓郁，环境也更显松弛、包容和弹性。

南京大学城市科学研究院执行院长胡小武介绍，在南京市江北新区大厂街道的1934文化产业园内，就开设有一个旧火车车厢共享自习室，虽然座位不多，但格调十足，吸引了周边社区不少青年群体。

在贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县，当地唯一的24小时自习室开在丰茂街道珉城社区一家名叫Join Fun的公益图书馆内。2022年底，这家公益图书馆正式建成开馆，24小时自习室的门自此打开，至今仍在运营中。镇上有不少备考青年都来这里学习。

90后的周蓓蕾是公益图书馆第三方运营团队的负责人。在她看来，自习室的那扇门，打开的不仅是公共学习空间，更是广阔的梦想空间。

因晚上图书馆无人值守，为防范安全风险，图书馆所在的街道决定在附近增设一处安全巡逻点，“守卫那一盏盏书灯，守护那一个个梦想”。

满足日益旺盛的学习需求

共享自习室缘何受欢迎？

胡小武观察指出，共享自习室的出现与社会学习需求的增加不无关系。“这种读书的需求不仅来自在读学生，还包括一些准备考研考公考证的年轻人、爱读书的中老年人等，以后这个需求会越来越强烈和多样化，人群规模也将越来越大。”

人们日益增长的精神文化需求，使得自我学习、自我发展和自我赋能的理念越来越深入人心。

上自习不再是学生的专属，提升自我成为不同群体共同的强烈愿望。一些自习室“资深使用者”不约而同地认为，学习是应对社会竞争和压力的有力武器，也应该成为一种生活方式。相应地，人们对学习空间也产生了新的需求。

对此，西南大学教育学部副教授易全勇深有感触。他回忆，早在几年前他从海外留学归来加盟西南大学教育学部，时任院领导交给他的其中一项任务就是，借鉴国外高校经验，推动打造一个供教师们使用的共享自习室。“不仅是教师群体，很多人对学习环境和氛围的追求都很迫切。”他说。

紧接着问题来了：谁会成为最适配现代社会学习新需求的那个“容器”？

不少观察者分析，家庭空间虽然温馨舒适，但是学习氛围不足，让人很难保持长时间专注。咖啡馆也在不少人的选项列表中，但如果长时间学习，多少会有些不便。而校内图书馆，光进校难一项就挡住了不少人，再说占座难也是个现实问题。公共图书馆，大则大矣，门也不难进，但开放时间与人们工作时间一致，让不少人断了念想，而且大多数人往返一趟的时间成本也不低。

在此背景下，付费自习室出现并渐成风潮，恰好填补了这一空白。有数据显示，2022年付费自习室用户规模达755万人，2025年有望突破千万人。

不过，不少使用者坦言，一些付费自习室气氛压抑紧张，并不适合所有人。而且动辄一天几十元的费用，长时间累积下来也是一笔不小的开支。此外，付费自习室大多开设在人流量较大的地方，如写字楼或商场内，离家较远，往返不便。

如今，免费的自习室越来越多了，让人们的学习生活更加便利。

在胡小武看来，城市中的共享自习室，将更多的文化公共空间开放给有更多需要的群众，既优化了公共文化空间的使用效率，也为有读书、学习需求的各个群体提供了安静舒适的学习环境，是一种非常好的城市文化空间形态，有助于提升城市学习氛围，对建设书香社会和学习型城市大有裨益。

有些出乎他们意料的是，“嵌入”社区的这个空间，不仅成为学习发生的“容器”，也成为激活社区活力的触发器。在这个公共空间里，人们彼此靠近，找回了久违的温情与信任，情感连接更加紧密，也更有共同体意识。

对此，高爱学感受颇深，“邻里之间在接送孩子和一起讨论孩子学习的过程中渐渐熟悉起来，感觉更有人情味儿了”。

易全勇也笃信：“这样一个空间的存在，将让人们对自己所生活的社区和城市更有归属感和认同感。”

顺势而为 用心打造

顺势而为，坚持公益属性，功能贴近需求，免费的共享自习室蓬勃发展起来。

那么，打造一个共享自习室，需要多少钱？

来自深圳市龙岗区党群服务中心的谢羽丹给出的答案是，2000元左右。这并非拍脑袋的灵机一动，而出自他们那一场切切实实的改造行动。

2022年初，谢羽丹所在的党群服务中心发起“我为党群服务献一策”活动，收集到多条关于开设学习空间的群众建议。在充分讨论后，团队决定将中心大楼二层一间不太常用的活动室改作专门的学习空间。

说干就干。他们充分利用场地内原有的桌椅和设施，在电商平台定制标语牌、购置文具、采买软木板等软装材料，然后自己动手“爆改”。“2000元成本，一个月时间，我们DIY了一个小而美的学习空间。”谢羽丹语调轻快地说。

他们事后复盘，改造本身门槛并不高、成本也可控，关键是要在脑中形成这样的想法。“想法并不会凭空出现，唯有主动问需于民，悉心倾听公众诉求，在文化惠民中才能找准切入口，也才能事半功倍。”

对于改造过程，他们也总结道，不要总想着一次就做到完美，“先干起来再说”，然后再不断优化迭代。

近年来，随着基层治理持续强化，作为重要载体的党群服务中心出现在不少人的“15分钟生活圈”内。与此同时，得益于公共文化服务体系建设的持续推进，公共文化空间遍布城市的大街小巷，深入城镇的肌体，这些名称各异的文化和服务空间精心装点着我们的城市和生活。

而这些本就已嵌入社区、植入居民生活的物理空间，为打造更多人可及的共享自习室提供了扎实的基础和条件。“图书馆、文化馆、乡村书屋等公共文化机构甚至包括大型书店顺应社会需求变化，多开辟一些共享自习室或类似的空间，多提供一些邻里化的公共学习和文化场景，最大化利用这些文化和空间资源，让人们拥有更多读书便利性与生活获得感。”胡小武说。

不少受访者指出，其实不少社区都有一些“金角银边”，虽是方寸之地，但只要灵活运用、用心打造，小空间同样可以有大作为。这些“小而美”的空间连缀起来，就是一张密实的大网，“兜住群众的需求，也网住他们的心”。

“不仅空间上要可及，还要包容和多样，保障不同人群都有平等进入的权利，让每个人都能在其中找到舒适的状态，差异化的需求得到较好满足。”在易全勇看来，理想的共享自习室应该是个体的加油站、家庭的缓冲区，国家的蓄水池和心灵的栖息地。

解决了“有没有”的问题后，如何进一步优化服务，让共享自习室更有温度，这也正是高学爱等人眼下正在琢磨的问题。

面对社区居民“延长自习时间”的呼声，他们已作出相应的调整安排。比如，开启社区工作人员轮班、引入机构志愿者充实力量。虽然距离学生放寒假尚有时间，他们已发布寒假社区托管班招生通知，并紧锣密鼓准备中，提前让社区家长们吃下“定心丸”。

“就是想实实在在为辖区居民解决一些问题。”高爱学说。（记者 王丹）

(责编：孙竞、熊旭)